Gran competición, 'Mission Impossible' o Scarlett Johansson como directora, Cannes promete

Alicia García de Francisco

Cannes (Francia), 10 may (EFE).- Una competición con nombres destacados -Wes Anderson, Richard Linklater o Carla Simón-, grandes producciones como 'Mission Impossible' o mediáticos estrenos en la dirección -Scarlett Johansson y Kristen Stewart-. Todo cabe en la 78 edición del Festival de Cannes, que se abre el próximo martes y que dará su Palma de Honor a Robert de Niro.

Una edición del festival más importante del mundo que pisa fuerte y muestra toda su potencia en un momento delicado del cine mundial, con las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a todas las producciones extranjeras.

Pero mientras las amenazas se concretan, el cine sigue adelante y del 13 al 24 de mayo Cannes acogerá mucho cine y mucho glamour, el de la alfombra roja, por la que se espera que desfilen Emma Stone, Pedro Pascal, Wagner Moura, Tom Cruis, Vanessa Kirby, Jodie Foster, Dakopta Johnson, Adria Arjona, Scarlett JOhansson, Kristen Stewar, Paul Mescal o Josh O'Connor.

Con la reciente inclusión de 'Résurrection', del chino Bi Gan, la competición por la Palma de Oro llega a los 22 títulos, con una mayor presencia de realizadoras, siete frente a las cuatro de la edición anterior.

La española Carla Simón ('Romería'), la japonesa Chie Hayakawa ('Renoir'), la francesa Hafsia Herzi ('La petite dernière'), la británica Lynne Ramsay ('Die my Love'), la estadounidense Kelly Reichhardt, la alemana Mascha Schilinski ('Sound of Falling') y la francesa Julia Ducornau ('Alpha'), que ya ganó la Palma de Oro en 2021 con 'Titane', componen la presencia femenina en la competición.

Del lado masculino, hay 17 directores, entre los que destacan los estadounidenses Wes Anderson ('The Phoenician Scheme')y Richard Linklater ('New Wave'), los hermanos Dardenne ('Jeunes mères'), el iraní Jafar Panahi ('Un simple accident'), el danés Joachim Trier ('Sentimental Value'), el brasileño Kleber Mendonça Filho ('O agente secreto') o el hispano-francés Oliver Laxe ('Sirat').

Pero si la competición es el plato fuerte, los organizadores del festival se esfuerzan en atraer grandes producciones -estadounidenses principalmente- que provocan la locura en la Croisette.

Este año ese honor le corresponde a la ¿última? entrega de 'Misión imposible'. Al menos eso es lo que asegura Tom Cruise, que a sus 62 años cree que ha llegado el momento de decir adiós a Ethan Hunt tras siete películas y casi 30 años, ya que la primera entrega llegó a los cines en 1996.

'Mission: Impossible - The Final Reckoning' es el título más llamativo de las películas que se podrán ver en los diversos apartados de fuera de competición.

Entre ellas, 'Honey Don't', el nuevo trabajo de Ethan Coen, sin su hermano Joel; el documental 'Bono: Stories of Surrender', centrado en el líder de U2, o 'La ola', el regreso al español del realizador chileno Sebastián Lelio tras cuatro producciones en inglés.

Así como 'Vie Privée', de la francesa Rebecca Zlotowski, con Jodie Foster; 'Splitsville', con Adria Arjona y Dakota Johnson, o 'Amrum', de Fatih Akin, con Diane Kruger.

También habrá estrellas de Hollywood en la segunda sección en importancia del festival, 'Una cierta mirada', a la que llegarán Scarlett Johansson y Kristen Stewart, pero no como actrices, si no en su debut en la dirección.

'Eleanor The Great' es el título de la ópera prima de Johansson, protagonizada por la veterana June Squibb, de 95 años. Y 'The Chronology of Water' la de Stewart, que adapta las memorias de la escritora Lidia Yuknavitch.

En esta sección habrá otro destacado debut en la dirección de largometrajes, el del actor británico Harris Dickinson, conocido por 'Babygirl', que presentará 'Urchin'.

Los tres competirán por la Cámara de Oro, el premio que entrega Cannes a la mejor ópera prima de cualquier sección del festival.

Y, por si fuera poco, este año la sección dedicada al cine clásico, Cannes Classic, también llega cargada de propuestas interesantes.

Desde el centenario de 'The Gold Rush', del gran Charles Chaplin, a los 25 años de 'Amores perros', de Alejandro González Iñárritu -estrenada el 14 de mayo de 2000 en Cannes- o los 50 de 'Alguien voló sobre el nido del cuco', son algunas de las celebraciones de esta edición.

Pero también habrá estrenos, como los documentales 'Slauson Rec', sobre la escuela de teatro gratuita de Shia LaBeouf; 'My Mom Jayne', los recuerdos de Mariska Hargitay sobre su madre, Jayne Mansfield; 'Para Vigo me voy', centrado en la figura del brasileño Carlos Diegues, o 'David Lynch, une énigme à Holywood'. EFE