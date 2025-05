La consejera de Salud de Asturias pide que el CISNS sea "mucho más ágil y resolutivo" para incorporar nuevas tecnologías

La consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, ha pedido este viernes que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) sea "mucho más ágil y resolutivo" para poder llegar acuerdos sobre la entrada de "manera centralizada" de nuevas tecnologías y terapias en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

"Tenemos una labor fundamental en el Consejo, que es de todas las comunidades, que tiene que ser más ágil, más resolutivo y tener un mayor número de decisiones compartidas. Todos tenemos una misma situación dentro de lo que es esa incorporación y el riesgo que tenemos para la sostenibilidad con esa incorporación de nuevas tecnologías", ha señalado Saavedra durante su participación en un durante un desayuno socio-sanitario organizado por Europa Press.

Al hilo, la consejera ha reclamado que, dentro del CISNS, la gestión sanitaria tiene que ser "independiente al debate político", ya que considera que "los problemas son los mismos" para todas las CCAA. "Cuando me reúno con otros consejeros de cualquier ideología, hablamos y tenemos los mismos problemas. La gestión sanitaria tendría que ser independiente a mucha de lo que es el debate político", ha agregado.

Por otra parte, al ser preguntada por el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, aprobado el pasado mes de diciembre por el CISNS, Saavedra lo calificado como "bueno", debido a que cuenta "con una financiación", algo que es "la primera vez que ocurre".

"No sé por qué dicen que la financiación es corta", ha indicado, a la vez que ha subrayado que "no solo son los 6 millones de equipamiento, va a haber 10 millones para la transformación digital", algo que no procede del Plan, pero sí de la Estrategia de Salud Digital del Ministerio de Sanidad, ha explicado.

ESTATUTO MARCO PARA TODOS LOS PROFESIONALES

En cuanto al Estatuto Marco, Saavedra se ha mostrado a favor de modificarlo para que los servicios de salud puedan ser "más ágiles en la planificación de RRHH". "Si es cierto, que tiene que tener el consenso, por supuesto, de todas las comunidades, también la asturiana, y el de los profesionales. A mayor consenso más fácil será", ha resaltado.

Asimismo, la consejera espera que el nuevo Estatuto Marco sea "más general". "Como por ejemplo, en las guardias, que sea algo que las propias comunidades puedan después organizarlas o planificarlas", ha apuntado.

Respecto a un Estatuto Marco específico para los médicos, Saavedra se ha mostrado contraria, y ha apostado por "hablar de equipos". "Está claro que el médico tiene un valor fundamental dentro de lo que es la organización sanitaria y nadie lo va a negar. Pero creo que no se puede separar en el Estatuto Marco y hacer una normativa diferente para los médicos", ha manifestado.

La consejera ha apostado porque los médicos estén dentro del nuevo texto, aunque ha reconocido que "probablemente" necesiten una parte "más particular". "Como dije antes, cada vez tenemos más equipos multidisciplinares y creo que eso es donde tenemos que ir. Somos un equipo, en definitiva", ha matizado la consejera.

MODELO DE FINANCIACIÓN

Por otra parte, en cuanto al modelo de financiación sanitaria, Saavedra ha apostado porque se tengan en cuentan más datos además del número de habitantes: "También el gasto financiado, la parte de población envejecida y las necesidades sociosanitarias, que cambian absolutamente las necesidades y la financiación de cada una de las comunidades".

"Lo que no se puede es decidir repartir esa financiación únicamente por población, sino que hay que tener en cuenta otros factores, que es lo que también decimos de Asturias. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un envejecimiento, una cronicidad, tenemos una zona rural muy extensa y eso también se tiene que tener en cuenta. No solamente, digamos, cuántas personas viven en esa sociedad, porque no es lo mismo una población envejecida que una población joven", ha reiterado.

En este punto, ha explicado que Asturias es la región con el mayor gasto sanitario por habitante, con 2.422 euros, "pero también la comunidad más envejecida de España, algo que cambia mucho".

"Tenemos el doble de envejecimiento que Madrid, que Murcia o que Andalucía. Entonces, lógicamente, las necesidades sociosanitarias que ocurren en Asturias tienen que ser mucho mayores y probablemente tenemos que tener más inversión y más financiación en salud", ha añadido.