John, el discreto y orgulloso hermano del papa León XIV, camino Roma para felicitarlo

New Lenox (Chicago, EE.UU.), 9 may (EFE).- John Prevost, hermano del papa León XIV, emprendió este viernes un viaje a Roma desde su casa en el sur de Chicago para felicitar en persona al nuevo máximo jerarca de la Iglesia católica, sin dar declaraciones a los medios allí apostados pero visiblemente orgullo.

John, de 71 años y maestro de escuela retirado, pasó la mañana en su casa del suburbio residencial de New Lenox, al sur de Chicago, y es un año mayor de quien hasta ayer era el cardenal Robert Prevost.

En una rápida salida de su residencia se pudo ver el claro parecido físico de Jonh con el nuevo papa, poco después de recibir la visita de una mujer, con quien abandonó su casa en una camioneta todo terreno y en compañía de otras personas, al huir de los focos y las solicitudes de la multitud que hoy lo reclamaban.

Una vecina de Prevost en esta localidad de unas 27.000 personas explicó a los periodistas que el excardenal visitó poco en los últimos años a John, quien vive solo, y a quien suele visitarlo más frecuentemente otro hermano, Louis, el mayor de los tres y quien reside en el estado sureño de Florida.

La víspera, John Prevost concedió algunas entrevistas a medios locales y al The New York Times, donde reveló que habitualmente hablaba por teléfono con su hermano Robert todas las noches, no así mientras duró el cónclave, y que la noticia de su elección fue celebrada con sorpresa y alegría por la familia, que es muy católica.

"La mejor forma en que puedo describirlo ahora mismo es que seguirá los pasos del papa Francisco", dijo John al Times sobre su hermano, a quien apoda Rob, y de quien agregó ser muy cercano "incluso antes de que fuera obispo".

El exmaestro aseguró que el nuevo papa descartaba la posibilidad de llegar a tan alta jerarquía eclesiástica pero dado su ascenso, recientemente ya admitía que "si es lo que Dios quiere, lo afrontaremos", y dijo que tiene un "gran deseo" de ayudar a los que son "ignorados". EFE

