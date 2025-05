Fernando Aramburu: "El cuento es un ejercicio de escritura a ciegas que coloniza la mente"

Ovidio Castro Medina

Bogotá, 9 may (EFE).- El escritor español Fernando Aramburu asegura que el cuento es un ejercicio de escritura "a ciegas" que le da margen a la "improvisación", al tiempo que valora positivamente que cada vez haya más mujeres en este campo por su calidad y juventud.

"El cuento es para mí fundamentalmente escritura a ciegas, es decir, no los diseño, no los planeo, me reservo este gozo de la falsa improvisación, porque en realidad en la cabeza el cuento ya se estaba formando y luego viene la conversión en texto", asegura Aramburu en una entrevista con EFE en Bogotá.

Aramburu (San Sebastián, 1959) presentó en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo) su obra 'Hombre caído' (Planeta), en la que a través de 14 cuentos bucea en las profundidades de la naturaleza humana en asuntos que van desde la soledad de los incomprendidos, las eternas rivalidades, la cotidianidad de los vecinos caídos en desgracia y los conflictos de pareja, entre otros.

Para el autor de 'Patria' (2016), traducida a 35 lenguas y convertida en serie de televisión, el cuento lleva implícito algo "muy similar a la improvisación" y asegura: "De hecho, a menudo me encuentro de golpe con el desenlace que no tenía previsto".

En ese sentido, Aramburu, que ha ganado 10 galardones literarios, entre ellos el Premio Nacional de Narrativa (2017), el Premio Tusquets de Novela (2011) y el Premio Real Academia Española (2008), sostiene que para él "los cuentos son principalmente escritura intuitiva".

"De alguna manera siento que me traiciono si empiezo a racionalizar mis cuentos. Y sobre todo es como los chistes, que si uno los explica los destruye, y explicar un cuento también lo rompe", afirma.

El autor de 'Los peces de la amargura' (2006) siente que cuando escribe cuentos es casi como dos personas en una en un "ejercicio muy intenso".

"Cuando escribo cuentos no solo escribo, sino que vivo el modo cuento. Digo vivo porque yo escribo las 24 horas del día. Esto requiere una pequeña explicación: no es que yo esté produciendo lenguaje las 24 horas del día, sino que lo que sea que yo esté haciendo lo llevo en la cabeza, en la vigilia y en el sueño".

Enseguida añade: "Cualquier cosa que me ocurra o que ocurra a mi alrededor es susceptible de generar algún provecho para lo que estoy haciendo. Entonces, el cuento va conmigo".

A modo de conclusión, Aramburu asegura que algunas veces tiene que escribir cuentos porque no lo dejan en paz, "porque colonizan de tal manera el cerebro" que no lo dejan tranquilo.

Aramburu lleva más de 40 años viviendo en Alemania, pero eso no ha sido óbice para estar al tanto de lo que ocurre en su país en todos los campos gracias a las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías.

"Constato que en España hay talento, hay una incorporación masiva muy positiva, a mi juicio, de la literatura escrita por mujeres. Creo que esto es un hecho característico de nuestra época y a mí me parece altamente positivo", asegura convencido.

En ese contexto, dice que no le costaría trabajo hacer una lista de 15 o 20 autores, hombres y mujeres, a los que confiesa haber leído "picoteando un poco, porque es que de verdad, por muchas horas que uno dedique a la lectura es imposible estar al corriente".

"En mi caso, además, porque también leo en alemán y en otros idiomas y me gusta releer y me gusta no perder de vista los clásicos", afirma.

Al mismo tiempo subraya que lejos de la cantidad y la calidad espera que la presencia de la mujer en la literatura no sea un fenómeno de moda, sobre todo porque actualmente se construye una sociedad en la que hay igualdad de oportunidades.

"Entonces es razonable pensar que haya una aportación por parte de las mujeres notable, numerosa y con mucho talento", concluye Aramburu, a quien le hubiera gustado tener talento musical para componer o tocar el piano o la trompeta, pero que a falta de eso se apaña bien con la literatura. EFE

