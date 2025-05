Swaitek empieza la defensa de su corona en Roma arrasando a Cocciaretto

Roma, 8 may (EFE).- La polaca Iga Swiatek, número 2 del mundo y vigente campeona del WTA 1.000 de Roma, inició la defensa de su corona italiana con una abultadísima victoria ante la italiana Elisabetta Cocciaretto, número 82, a la que eliminó en segunda ronda por 6-1 y 6-0, en menos de una hora.

Swiatek, que no está teniendo la mejor temporada, todavía sin títulos y eliminada en los dos torneos de tierra que ha disputado, en Madrid en semifinales y en cuartos de Stuttgart, aplacó las críticas con un estreno brutal ante la tenista local, que pese al apoyo del público no pudo frenar el torrente de la polaca, dominadora de inicio a fina y cómoda en pista como hacía tiempo no se le veía.

Dos 'breaks' en el primer envite le permitieron colocarse 5-0 para cerrar después con su saque. Y tres roturas en la segunda manga certificaron su mejoría, su intención de mantener el reinado en Roma, ciudad donde ha levantado el título ya 3 veces. La única vez que no lo hizo en los últimos 4 años fue en 2023 por lesión.

Es la dominadora absoluta de la tierra batida italiana, en la que apartó de la gloria en la pasada edición a la bielorrusa Aryna Sabalenka, su máxima rival, en dos sets, por 6-2 y 6-3, aunque llega como segunda cabeza de serie en esta ocasión al Foro Itálico por esta falta de títulos.

En la próxima ronda se medirá a la ganadora del duelo entre la estadounidense Danielle Collins, número 35, y la rumana Gabriela Ruse, número 88. EFE