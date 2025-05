Putin busca sacar pecho de su influencia en un desfile del 9 de mayo con presencia de líderes mundiales

El empedrado de la Plaza Roja de Moscú acoge este viernes el gran desfile por el 80 aniversario del triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la II Guerra Mundial, una cita marcada por el aislamiento de Moscú tras la invasión de Ucrania que el presidente ruso, Vladimir Putin, intentará revertir haciendo gala de su todavía influencia con una destacada lista de líderes internacionales.

Putin recibe en Moscú a una veintena de líderes, entre los más destacados el presidente de China, Xi Jinping, que han acudido principalmente para celebrar el fin de la guerra, si bien el mandatario ruso aprovechará la ocasión para proyectar supuestas similitudes de aquel conflicto con el que actualmente pasa en Ucrania.

Y es que más de 25 millones de ciudadanos soviéticos murieron en la conocida en Rusia como Gran Guerra Patria y desde entonces Moscú siempre ha defendido que pagó un precio muy alto por lograr la paz en una Europa, que no sólo no se lo habría reconocido lo suficiente, sino que ahora le repudia situándose del lado de Kiev.

Además de China, con el mayor contingente militar extranjero, otros doce países participarán en el desfile, como Egipto, Vietnam, Bielorrusia, Uzbekistán, o Tayikistán. Quien finalmente no contará con militares marchando por la Plaza Roja será Corea del Norte, cuyas tropas luchan del lado ruso en el frente de Kursk.

Pero más allá del siempre abrumador despliegue militar y armamentístico de este desfile, la cita contará con la presencia de una quincena de jefes de Estado, además de representación a nivel de gobierno en otros casos --como Sudáfrica, Vietnam, o Indonesia--, que en total suponen el 20 por ciento del PIB y más del 22 por ciento de toda la población mundial.

A la ya mencionada participación de Xi, destaca la de los presidentes de Serbia, Aleksandar Vucic; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Venezuela, Nicolás Maduro; de Egipto, Abdelfatá al Sisi; así como la de un habitual en cualquier asunto organizado por Moscú, el bielorruso Alexander Lukashenko.

Han confirmado también que asistirán, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, o el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. La participación del jefe de la junta militar de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, muestra esa cada vez mayor influencia de Rusia en África, sobre todo en la región del Sahel, después de la continua pérdida de prestigio de Francia entre sus antiguas colonias.

LA ESLOVAQUIA DE FICO, ÚNICO 'REPRESENTANTE' DE LA UE

Por parte de la UE no faltará uno de los escasos aliados de Putin, el primer ministro eslovaco, Robert Fico. No así Viktor Orbán. Hungría rechazó la invitación alegando que no iría "aunque hubiera buenas relaciones entre Rusia y Occidente" ya que el fin de la II Guerra Mundial supuso una de las peores derrotas de su historia.

La Unión Europea ya advirtió estos días de que tomaría nota de sus miembros que asistieran, como es el caso de Eslovaquia, así como de aquellos con aspiraciones a formar parte del grupo de Bruselas, como es la Serbia de Vucic, que ha visto cómo los bálticos restringían su espacio aéreo para dificultar su llegada a Moscú.

Otra de las ausencias notables es la de Narendra Modi. El primer ministro indio canceló su invitación después del aumento de unas tensiones con Pakistán, que han acabado por estallar definitivamente esta semana con bombardeos entre ambos países.