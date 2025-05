Manuel Carrasco publica su noveno disco, 'Pueblo Salvaje II': "Es una putada que no se pueda volver al Bernabéu"

El cantante Manuel Carrasco lanza este viernes su noveno disco, 'Pueblo Salvaje II', un álbum en el que el artista se "empodera" con canciones como 'Mi dignidad', 'Tengo el poder' o 'El grito del niño' y que ha sido compuesto con su guitarra, por lo que asegura que los nuevos temas "van otro lado respecto a los anteriores".

"Es una putada que no se pueda volver a tocar en el Bernabéu porque es un lugar soñado por todos. Llevo mal que no se pueda actuar porque soy del Madrid. Aunque lo más importante es el público y ellos están independientemente del sitio", ha afirmado Manuel Carrasco en una entrevista con Europa Press a bordo del metro que le llevará hasta Ciudad Universitaria, donde dará este jueves un concierto gratuito.

El cantante señala que el nuevo disco le ha servido para profundizar en "algo más personal" y explica que el título 'Pueblo Salvaje' "es un lugar que viene de dentro". "Pueblo Salvaje es ese lugar al que acudimos para sentirnos un poquito más en paz con nosotros mismos. El mundo se encarga de tambalearnos por momentos, pero yo estoy en la película de vamos a ser más conscientes, vamos a entrar un poquito en la conexión con nosotros mismos para no ser uno más dentro de esta rueda", detalla.

"Llevaba tiempo sin conectar con una fluidez como en este disco. Por eso digo que es un disco de raíz", indica. Manuel Carrasco recuerda que su anterior disco, 'Corazón y flecha', estaba "atravesado" por la pandemia y personalmente no estaba tan "equilibrado" como en la actualidad.

Durante la entrevista, el cantante echa la vista atrás y reconoce que su trayectoria en la música --lleva más de 20 años como profesional-- ha superado todas sus expectativas y se muestra agradecido por haber lanzado nueve discos. "No me imaginé ni el primero. Todo lo que me ha ido pasando ha superado todas mis expectativas. He sido de los que he puesto todo lo mejor de mí en cada pasito y quizás siento que estoy recogiendo todo lo que sembré en los momentos que fueron menos agradecidos", apunta.

Una de las novedades que tiene el disco es que las guitarras que suenan en él las ha grabado el propio artista, un detalle que como destaca "nunca" lo había hecho él porque tiene una manera "muy personal" de tocar el instrumento. "Yo cuando toco la guitarra también doy como pequeños golpes en el cuerpo, por lo que parece que son sonidos sucios y nunca lo he querido hacer. Pero este disco tiene esa nota distintiva", aclara.

El Tour Salvaje arrancará el próximo 17 de mayo en el estadio de La Cartuja (Sevilla) y posteriormente pasará por Granada (23 de mayo) y Albacete (31 de mayo). Unos días después, el 13 de junio, es el turno de Murcia y después de Jaén. Ya en el mes de julio, Carrasco actuará en Cádiz el 19 de julio y para el mes de agosto irá a Gran Canaria, Tenerife, Marbella el 14 de agosto, Almería el 15 de agosto, Isla Cristina el 22 de agosto y Valladolid el 29 de agosto.

La gira continuará con Badajoz el 6 de septiembre y hará dos paradas en Madrid, donde actuará el 11 y 12 de dicho mes en el nuevo Movistar Arena (WiZink Center). Más tarde, viajará a Alicante (19 de septiembre), Valencia (20 de septiembre), Pamplona (26 de septiembre), Bilbao (27 de septiembre) y concluirá en Barcelona el 10 de octubre.