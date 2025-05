Eugenia Osborne, sorprendida por el impresionante físico de su padre a los 70

Bertín Osborne está en boca de todos tras protagonizar la portada de la revista Semana este miércoles luciendo cuerpazo a los 70 años. El presentador de televisión aprovechó unos días de desconexión para darse un respiro y no estuvo solo, lo hizo acompañado de una amiga.

Ahora sabemos que esta mujer que acompaña al cantante se llama Lali, pero pocos más detalles han trascendido sobre la relación que existe entre ambos... De hecho, ella iba a hablar para 'Espejo Público', pero finalmente ha declinado la oferta.

Eugenia Osborne ha reaparecido ante las cámaras este jueves y ha confesado estar sorprendida por las fotografías de su padre luciendo tipazo. Tanto es así que "espero" haber heredado esa buena genética: "Estamos todos alucinando, mis hermanas las primeras y deseando haberlo heredado".

Eso sí, asegura no saber qué es lo que hace el artista para estar así, pero el cambio físico es notable ya que "se lo dijimos hace dos semanas, 'qué estás haciendo que estás mejor que hace cinco años'".

Sin embargo, al preguntarle a la modelo por la mujer que acompañaba a su padre comenta que "no sé tampoco... no he visto nada", pero deja claro que no cree que tenga nada más allá de una simple amistad.

"Me sorprendería porque lo veo muy complicado, no lo veo con ganas de tener nada serio, amigas sí, pero algo así que nos vaya a presentar, no creo" explica Eugenia, aunque no tiene ninguna duda de que le dará 'vida a su cuerpo': "Se lo dará, estoy segura que se lo dará".