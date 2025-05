Van Der Breggen: "Es una victoria muy bonita. Las cosas nos están saliendo bien"

Redacción deportes, 7 may (EFE).- La neerlandesa Anna Van Der Breggen (SD Worx-Protime), ganadora de la cuarta etapa de la Vuelta a España femenina, dijo este miércoles que fue "una victoria muy bonita", prueba de que las cosas les están "saliendo bien".

"No me lo esperaba, porque no era el plan del equipo. La idea original era intentar ganar con 'Gerrie' (Femke Gerritse) de nuevo. Es una victoria muy bonita. Las cosas nos están saliendo bien", destacó en declaraciones difundidas por los organizadores de la carrera.

Su compañera de equipo Femke Gerritse, actual líder de la general, se alzó el martes con el triunfo en la tercera etapa de la Vuelta, lo que, según Van Der Breggen, les dio "la confianza de que se puede batir a velocistas como Marianne Vos (Visma|Lease a Bike)", que ocupa el segundo puesto.

"Ayer ya fue un día realmente bueno, en el que pudimos ver a Femke ganar y nos dio la confianza de que puede batir a una velocista como Marianne (Vos). Las cosas nos están saliendo bien", recalcó.

De cara a la quinta etapa, que transcurrirá este jueves sobre 120,4 kilómetros entre las localidades de Golmayo (Soria) y Lagunas de Neila (Burgos), la ciclista de Zwolle afirmó que "será una etapa batallada, ya que la velocidad subiendo hoy ya ha sido muy alta".

"Sera lo que sea, por ahora esta ya la tenemos en el bolsillo", expresó. EFE