'Matador', 'El secreto de sus ojos' y 'Solo con tu pareja', filmes históricos en el TIFF

Toronto (Canadá), 7 may (EFE).- 'Matador' (1986) de Pedro Almodóvar, 'El secreto de sus ojos' (2009) de Juan José Campanella, y 'Solo con tu pareja', de Alfonso Cuarón, han sido elegidos por el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) entre los 50 filmes que han marcado la historia de la muestra, una de las más importantes del cine mundial.

Los tres largometrajes serán exhibidos, junto con otras 47 películas como 'Boogie Nights', 'Maelström', 'Slumdog Millionaire', 'Roger & Me', 'The Fabelmans' o 'The Princess Bride', por TIFF entre el 13 de junio y el 27 de agosto para conmemorar el 50 aniversario del festival.

"Con la colaboración de muchos programadores y líderes del TIFF durante las pasadas cinco décadas, hemos consensuado los 50 filmes que cuentan la historia de las obsesiones, descubrimientos y duradera influencia de nuestro festival", declaró en un comunicado su director, Cameron Bailey.

La muestra canadiense, una de las más importantes del mundo y considerada el lugar ideal de lanzamiento de filmes que aspiran a los Óscar, añadió que las cinco decenas de filmes que fueron originalmente estrenados en el festival y han sido incluidos en la selección '50 años, 50 películas', "son un eco del espíritu" de su primera edición en 1976 cuando se llamaba Festival de Festivales.

Por ese entonces, sus fundadores, Bill Marshall, Henk Van der Kolk y Dusty Cohl, establecieron como objetivo que el festival tuviese "algo para todos. No todo para todos, pero algo".

La 50 edición de TIFF se celebrará este año del 4 al 14 de septiembre. El festival todavía tiene que anunciar los filmes seleccionados este año. EFE