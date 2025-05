Lara Dibildos sale en defensa de Terelu Campos y destaca su fortaleza

Lara Dibildos ha sido uno de los rostros conocidos que este martes han asistido a la fiesta del 20º aniversario de Yo Dona, en la que la revista ha entregado sus premios 'Poder femenino' a las mujeres más influyentes del año.

Se trata de la primera aparición pública de la hija de la inolvidable Laura Valenzuela después del debut de Terelu Campos como actriz teatral con la obra 'Santa Lola' -de la que la ex de Álvaro Muñoz Escassi es productora- el pasado 26 de abril en Valladolid y, como no podía ser de otra manera, se ha sincerado sobre cómo vio a la presentadora en su estreno sobre las tablas.

"Ella es muy fuerte, pero llega un momento en que hasta quien más fuerte es te afecta. Cuando vas a estrenar algo que encima es la primera vez que lo haces, como una comedia en un gran teatro y lleno hasta la bandera.. Pero ella tiene la gran capacidad y la suerte de que es capaz de hacerse esa burbuja para abstraerse del mundo en ese momento, porque cualquier otra le habría dado un ataque de pánico y no habría salido" ha reconocido, aplaudiendo que sin embargo la madre de Alejandra Rubio se ha sobrepuesto a las críticas y "ha salido allí a pisar el escenario y levantó el patio de butacas". "Y de hecho repetimos este domingo porque se quedó tanta gente fuera que había que hacer otra y está ya casi lleno" ha añadido orgullosa de Terelu.

Acompañada por su novio, Carlos Maturana, con el que lleva un año de discreta relación, Lara confiesa que por el momento no tiene planes de boda pero que tampoco es algo que descarte porque está enamoradísima del modelo y ha encontrado en él la estabilidad: "Virgencita, virgencita, que nos quedemos como estamos, que ahora mismo estamos muy bien, que no descarto nada, yo no descarto nada porque vives el hoy, el hoy estamos así bien, que mañana nos apetece otra cosa, pues palante".

Además, la actriz se ha pronunciado sobre el papel que está haciendo Escassi en 'Supervivientes'. Lejos de aquellos que creen que está pasando desapercibido y su concurso está siendo una decepción, su ex asegura que "lo está bordando, me está encantando". "Yo espero que de verdad que llegue a la final, por supuesto, y ya si gana sería la bomba" ha confesado con una sonrisa, mostrando su apoyo incondicional al padre de su hijo Álvaro.

Y para demostrarlo le ha mandado un mensaje muy especial: "Álvaro, que yo sabía que eres un gran superviviente, una gran persona, me encanta lo que has madurado, que es que se nota muchísimo, que además estás buenísimo con 50 años, tengo que decírtelo. Creo hasta, fíjate, que estás mejor que cuando estabas conmigo, pero que te deseo mucha suerte, que sabes que te quiero".