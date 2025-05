Lara Álvarez desvela cuáles son los proyectos profesionales que tiene entre manos

Lara Álvarez fue una de las asistentes a la fiesta de despedida de Melody antes de poner rumbo a Basilea para participar en el festival de Eurovisión y allí se dejó ver con una sonrisa de oreja a oreja ante las cámaras.

"Me encanta", decía la presentadora de televisión sobre la artista. "Con ella siempre es un éxito, yo tuve la suerte de coincidir más personalmente en el último programa que hicimos en Mediaset y fue todo... un gusto conocerla, ya no solo como artista sino también como persona, porque es maravillosa", explicaba.

En cuanto a cómo se encuentra personalmente, Lara desvelaba que está "muy bien y muy contenta" porque "tenía muchas ganas de ver a todos los compañeros"... y es que allí se reencontró con toda 'la familia de la tele' tras su paso a TVE.

De ellos, la comunicadora aseguraba que "no he podido ver nada del estreno porque ayer trabajé y sé que hubo una gran fiesta, pero estoy deseando ver imágenes y sobre todo verlos a ellos". Además, espera que les vaya "bien" porque hay "mucho esfuerzo, son grandes profesionales que están haciendo, están luchando, siempre arrimando el hombro y creo que eso tiene, esperemos que no tan a la larga, un poquito más cerca, un buen resultado".

Feliz en un discreto plano, Lara confesaba que en estos momentos "fuera de la televisión sigo con la docencia, sigo con campañas, estoy en un muy buen momento profesional en ese sentido, siendo embajadora de marcas con las que me identifico y que tienen valores parecidos".

Y no solo eso, ya que también está con "proyectos nuevos que os adelantaba en la última rueda de prensa que tuvimos de docencia para ejecutivo de clases de comunicación y autoconocimiento" y en televisión está "esperando también nuevas cositas".

Por último, la presentadora de televisión se deshacía en elogios hablando de su pareja, Perico Durán, tras hacerse viral en redes sociales hablando del apagón: "Es un gran divulgador y además conoce bien de lo que habla en primera persona, o sea que muchas gracias por la referencia".