Coe se muestra complacido con preparativos de los Mundiales de Tokio a 4 meses de la cita

Tokio, 7 may (EFE).- El presidente de la World Athletics, Sebastian Coe, elogió este miércoles el avance de los preparativos de los Mundiales de Atletismo que se celebrarán el próximo mes de septiembre en Tokio, durante una visita al país asiático a cuatro meses de la cita deportiva internacional.

"He estado recibiendo información y me complace mucho que los preparativos avancen sin contratiempos. Me gustaría asegurarme de que este evento mundial sea todo un éxito", dijo Coe durante un encuentro con la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, recogido por la web de la revista especializada en atletismo Getsuriku.

"Faltan cuatro meses para el Campeonato Mundial de Atletismo. La emoción crece día a día. Junto a la World Athletics, aceleraremos los preparativos para el evento", señaló por su parte Koike.

La reunión de Coe y Koike en la capital japonesa se produjo coincidiendo con la celebración hoy, 7 de mayo, del Día del atletismo infantil, una iniciativa de la federación internacional que busca fomentar a través del atletismo que los niños sean más activos y practiquen deporte durante toda su vida.

El tema de este año es 'relevo', por lo que se ha puesto en marcha el 'proyecto testigo', por el que se regalará un testigo de relevos a todas las escuelas primarias de la capital nipona, entre otras actividades, entre ellos el programa Kids Athletics.

"Kids Athletics es una iniciativa estratégica importante para nosotros en World Athletics. Creemos que este será el primer paso hacia la creación de un mundo más activo y saludable para los niños, quienes serán los líderes del futuro", dijo Coe.

El presidente del ente internacional supervisor del atletismo dijo sentirse "sumamente alentado" por el trabajo de Koike y la federación japonesa de atletismo para brindar una amplia gama de programas y oportunidades "valiosas" a los jóvenes de Japón a través del torneo, "y para asegurar que el legado del atletismo se transmitirá mucho después de que el torneo haya terminado".

El Gobierno metropolitano de Tokio planea además invitar de forma gratuita a los niños de la ciudad a los Mundiales y les brindará la oportunidad de participar en la gestión del torneo en el denominado Nuevo Estadio Nacional, que hizo las veces de Estado Olímpico.

"Espero que estos Mundiales de Atletismo sean un evento que les brinde sueños a los niños y que sea un evento que todos recuerden", añadió durante el encuentro la gobernadora Koike, bajo cuya batuta también se orquestaron los pasados JJ.OO. y Paralímpicos de Tokio.

Los Mundiales de Atletismo de Tokio se celebrarán en la capital japonesa entre 13 al 21 de septiembre de este 2025. EFE

