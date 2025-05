Ander Herrera: "Si un equipo puede remontar es el Athletic"

Manuel Sánchez Gómez

Londres, 7 may (EFE).- El centrocampista español Ander Herrera (Bilbao, 1989) es feliz en Buenos Aires. Ha cumplido uno de sus sueños, jugar en el Boca Juniors, y confía en que lo mejor de su etapa en Argentina esté por llegar.

A minutos de que comience el partido de su exequipo, el Paris Saint Germain, y con la fe de que es el año en el que por fin los parisinos levantarán la 'orejona', Herrera atendió a EFE en calidad de embajador de Enterprise Rent-A-Car y habló de la semifinal de la Liga Europa entre Manchester United y Athletic Club de Bilbao, y la obsesión en París con la 'Champions'.

Pregunta: ¿Es posible remontar al Manchester United tras el 0-3 de la ida?.

Respuesta: Yo creo que si hay un club que lo puede hacer es el Athletic. Lo primero porque tiene muy poco que perder, viene de hacer una temporada enorme tanto en España como en Europa, creo que nadie cuenta con ellos. Cuando nadie cuenta con el Athletic es peligroso. Que haya tanto jugador en el Athletic que es aficionado del club, con tanto amor por la institución, con una oportunidad única de jugar en Old Trafford... Solo Óscar (De Marcos), si no me equivoco, estuvo hace más de diez años.

P: ¿Qué tiene que hacer el Athletic para remontar?

R: Intentar adelantarse pronto en los primeros quince minutos y ser consciente de que el United esta temporada ha variado mucho en tres o cuatro días. Hizo un partidazo en San Mamés y luego perdió en Brentford, lo maquilló al final, pero iba camino de ser una goleada. El Athletic va a jugar a atacar porque (Ernesto) Valverde no sabe jugar a otra cosa. No es un entrenador que vaya a especular, que vaya a mirar el crono.

Va a ir a por el partido, el Athletic tiene grandes futbolistas, poco que perder y mucha ilusión. Van a viajar 4.000/5.000 hinchas, cuando ganamos creo que vinieron diez o doce mil. Seguro que lo intentan porque están en un gran momento histórico y en una gran temporada. Hay que adelantarse pronto y crear dudas en el rival.

P: Para un club como el Manchester United, ¿qué significa una Liga Europa? Porque da la impresión en Inglaterra de que es casi más importante clasificarse para la Liga de Campeones que el título en sí.

R: Ganar un título europeo no es fácil. Pocos equipos pueden decirlo. El último fue en 2017, estaba yo allí, y han pasado ya ocho años. Lógicamente entrar en 'Champions' es muy importante para la economía del club, eso no hay que obviarlo porque es así, porque el United necesita estar históricamente en la máxima competición continental.

Pero yo le doy mucha importancia a ganar un título, también por jugar la Supercopa de Europa la próxima temporada, clasificar a 'Champions'... Tienes muchos alicientes, pero levantar un título también lo es.

P: En su etapa en el PSG, ¿percibió que la Liga de Campeones era una obsesión?

R: Creo que sin duda es el año y va a pasar. Veo que Luis Enrique ha trabajado muy duro los dos últimos años. El equipo juega de memoria, sabe a lo que juega y sin duda este año va a pasar. El PSG va a ser campeón, porque lo veo, porque lo siento y porque el club lo merece. Yo tuve la oportunidad de jugar una final en Lisboa que perdimos contra el Bayern y es cierto lo que dices.

Alrededor del club se forma una obligación de ser campeón de Europa que no creo que otros clubes la tengan, con todos los respetos. El Real Madrid es el club más grande del mundo, tiene quince 'Champions' y cada año sus aficionados sueñan con ganarla, pero cuando no se gana, y más viniendo de los años que vienen, no es un drama. En París, recuerdo que nos eliminó en cuartos el City y otro el Madrid en octavos y parecía que era el fin del mundo. Se genera una obligación que a veces pesa.

P: ¿Entiende las críticas por no ir al Zaragoza?

R: Sí, lógicamente. En el fútbol, cuando se desconocen los entresijos de las cosas y al aficionado no se le cuentan... Y mejor que no se le cuenten, porque no quiero que la gente pierda el amor por el club y por los colores, pero lógicamente entiendo que haya gente que sin información... Lo entiendo y lo respeto.

P: ¿Y por qué no se puede hablar de ello?

R: Es mucho mejor así, porque soy aficionado del Zaragoza, quiero al club y a la institución y quiero que sigan siendo 30.000 socios y que los niños sigan siendo del Zaragoza, mis hijas son socias del Zaragoza. Ahora estoy en Boca y no voy a comentar nada más. A veces en el fútbol es mejor que no se sepan todas las cosas.

P: ¿Cuál es su rol dentro de la marca?

R: Para mí es un placer compartir con Enterprise este proyecto. Sorprender a los hinchas de los dos clubes en los que he pasado más tiempo en mi carrera, dos clubes con los que tengo mucho vínculo y bueno, poder colaborar con un patrocinador tan fuerte como este que está tan unido al fútbol y a la UEFA, así que es un placer. EFE

