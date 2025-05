Socio conservador bávaro apela a responsabilidad común para elegir canciller a Merz

Berlín, 6 may (EFE).- El presidente de la Unión Socialcristiana (CSU) bávara, Markus Söder, hizo este martes un llamamiento a la responsabilidad común para que Friedrich Merz, el líder de su partido hermano, la Unión Cristianodemócrata (CDU), salga elegido canciller en la cámara baja del Parlamento alemán tras fracasar por seis votos en la primera vuelta.

"Lo importante ahora es esclarecer, convencer y apelar a la responsabilidad común", dijo en una declaración desde Múnich, y se mostró convencido de que "todo se puede solucionar todavía, todo se puede reparar todavía, todo es posible", incluido "un buen comienzo con un buen acuerdo de coalición y un bueno gobierno con un buen equipo".

Instó "a todos los demócratas en el Bundestag" a contribuir a poner en marcha un gobierno estable y añadió: "Vuelvo a pedir a todo el mundo que reflexione, que haga todo lo posible por convencer, por ser ejemplo de una democracia capaz de funcionar".

Söder agregó que "ahora no es el momento de discutir, ni mucho menos de repartir culpas", al señalar que los diputados en Berlín están deliberando en estos momentos cómo proceder ante un hecho inédito, ya que es la primera vez que un canciller no sale elegido en la primera ronda.

No se trata ahora de "intereses individuales", sino "de todos nosotros, se trata del país, se trata de una responsabilidad compartida que tenemos". subrayó.

Recordó que "en la elección de un canciller no se trata sólo de la persona, sino de todo un gobierno y, en última instancia, de la estabilidad de la República Federal de Alemania.

"Por eso es tan importante no jugar, no dar lecciones, no saldar viejas cuentas, sino recordar lo que está en juego para todos. Se trata del todo", advirtió, y agregó que los "comentarios burlones" de la ultraderchista Alternativa para Alemania (AfD) "muestran exactamente lo que esto desencadena", a lo que se suma la incertidumbre en el exterior.

En este sentido advirtió de la amenaza de un fracaso de este "proceso democrático estable" y llamó a la sensatez y a mantener la calma, a sopesar las opciones y a considerar "que hay que hacer para que al final pueda haber la mayoría necesaria" para la aprobación de Merz como canciller.

La CSU forma parte con la CDU un grupo parlamentario común en la cámara baja y pondrá, de salir adelante la coalición de gobierno entre conservadores y socialdemócratas, un total de tres ministros, entre ellos del de Interior. EFE