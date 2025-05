El actor Jeremy Irons cumple con su promesa de ir a la Feria de Abril de Sevilla (España)

Sevilla (España), 6 may (EFE).- El actor británico Jeremy Irons visitó este martes el Real de la Feria de Sevilla, cumpliendo con la promesa que hizo el pasado noviembre tras ser invitado por el alcalde, José Luis Sanz, durante su participación como miembro del jurado del Festival de Cine Europeo de esta ciudad del sur de España.

Jeremy Irons, visiblemente entusiasmado, aseguró: “es un privilegio volver a Sevilla, una ciudad que admiro profundamente y que me acoge siempre con cariño".

"Esta es mi cuarta vez aquí, pero la primera en la Feria y está siendo una experiencia inolvidable”, dijo a través de un comunicado del Ayuntamiento de Sevilla.

El alcalde, por su parte, manifestó que “es un honor recibir a una leyenda del cine como Jeremy Irons en una semana tan nuestra y tan especial como es la Feria”.

“Le invité a conocer la mejor feria del mundo y hoy cumplimos ese compromiso", declaró el alcalde, que recalcó que Sevilla siempre abre sus brazos "al talento y a quienes aman la cultura”.

La feria, este año del 6 al 11 de mayo, reúne a miles de personas para disfrutar de la música, el baile y la gastronomía, con calles engalanadas y tradicionales coches de caballos, en una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional que se celebra tras la Semana Santa.

Irons, de 76 años, cuenta con premios como un Óscar y es conocido por películas como 'The Mission', 'The French Lieutenant's Woman', 'Die Hard with a Vengeance', 'Reversal of Fortune' y series de televisión como 'The Borgias'. EFE

