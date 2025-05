Crónica del Inter de Milán - FC Barcelona, 4-3

El FC Barcelona ha caído este martes ante el Inter de Milán (4-3) en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, en un partido loco como el de la ida y con un guión muy parecido que llevó la eliminatoria a la prórroga, en la que un Inter más fuerte físicamente y ayudado por el Giuseppe Meazza ahogó a un Barça que no pudo remar contra tantas adversidades, como el golpe mental de remontar un 2-0 adverso y ver al Inter forzar la prórroga a minuto y medio del final.

Fue una locura de partido, y de eliminatoria en el cómputo global, que cayó del bando 'nerazzurro' con 7 goles interistas y 6 'culers'. El Barça luchó contra todo pero no pudo, y fue debido en parte a errores propios que a estas alturas se pagan caro. Tanto en Barcelona como en Milán. Pero el Barça también mostró su fe, su filosofía de no rendirse nunca y su gran talento ofensivo. Estuvo a minuto y medio de ir a Múnich, pero la prórroga les envió para casa sin premio.

Empezó toda esta opereta, no en La Scala sino en el Meazza, con Lautaro Martíenz ejerciendo de El Cid Campeador. Porque el argentino, que parecía ser baja al 99 por ciento, se 'recuperó' a tiempo --si llegó a estar lesionado y en la lista de ausencias-- para ser titular y para marcar el primer gol. Y con El Cid Lautaro, quizás mermado pero presente, obligado a liderar la batalla, el Inter creyó. De nuevo, como en el Estadi Olímpic Lluís Companys, el equipo de Simone Inzaghi encontró acciones aisladas para marcar, como el penalti bien pitado en el VAR de Pau Cubarsí a Lautaro, convertido por Çalhanoglu al borde del descanso.

La primera parte fue blaugrana en dominio y posesión pero 'nerazzurra' en goles. Y en el fútbol, mandan los goles. Dos logró marcar el Inter; el primero tras una de las muchas pérdidas del Barça y, el segundo, en un penalti visto en el VAR que cerró la primera parte con un marcador pésimo para el Barça, obligado de nuevo a remontar y, en esta ocasión, en feudo contrario y sabiendo que el rival apenas creó más ocasiones. Casi que tuvo más goles que ocasiones claras.

Mal escenario en el que actuar. Y, además, con un Robert Lewandowski que, con el alta médica, fue sulpente y tampoco estaba para jugar más de 45 minutos. De hecho, su carta ni la usó Flick al descanso, ni ninguna otra. Parecía confiar en los mismos hombres el alemán, que debió ponerles las pilas. Porque el partido no había sido malo desde un ángulo amplio, pero sí al hacer 'zoom' con imprecisiones en la salida y sobre todo en la finalización.

Pero el Barça fue otro en la segunda parte. Los de Flick creyeron y lograron tres goles para darle la vuelta a la tortilla. Pese a tener enfrente a un Inter que seguro es el mejor equipo defensivo de esta 'Champions'. Pese al partidazo de un Yann Sommer que vive una eterna juventud y que sacó muchos goles al Barça, dos de ellos a Lamine Yamal en el tramo final de la prórroga cuando los blaugranas buscaban los penaltis. Pero estos no llegaron. De nuevo, control y ocasiones, pero el muro helvético que fue Sommer impidió que la locura fuera blaugrana.

El duelo empezó mal, con varias pérdidas, y una de Dani Olmo, ante la presión interista, y un gran pase a Denzel Dumfries --verdugo en el duelo de ida-- permitió al neerlandés ver por el rabillo del ojo la entrada libre de marca de su capitán Lautaro Martínez. Y el argentino, ante un Szczesny batido que intentó tapar huecos con una fe ciega, no falló. Marcó a placer el 1-0 y castigó fuerte las pérdidas de un Barça que debía reaccionar de inmediato.

Tras irse al descanso 2-0 abajo con el penalti cometido por Pau Cubarsí a Lautaro y transformado por Çalhanoglu, Gerard Martín empezó su enorme segunda parte con un centro preciso que remató de primeras, con el interior del pie derecho, un Eric Garcia que ya estaba siendo también de los mejores y que confirmó su gran partido con un golazo para la esperanza. Poco después de que Sommer salvara el empate, tras un 3-1 con Gerard Martín, Pedri y Eric Garcia contra un defensa, el 2-2 llegó con otro centro roscado de Gerard Martín para que entrara en el segundo palo Dani Olmo, que se lanzó en plancha para rematar de cabeza y empatar el partido y la semifinal.

REMONTADA COMPLETA, PERO INSUFICIENTE

El Barça estaba 'on fire'. Y buscó el tercero. Pudo llegar en una jugada marca de la casa de Lamine Yamal, que hizo varias esta noche, pero Sommer de nuevo estuvo crucial, salvando los muebles a un Inter que estaba metido atrás totalmente en 'shock' tras los dos goles blaugranas que emularon el partido de ida. Y en el 87' Raphinha, que no cuajó su mejor partido, lo intentó primero con la zurda y la sacó, cómo no, Sommer. Pero el rechace le cayó al brasileño y, esta vez con la diestra, la envió cruzada al fondo de la red para parecer consumar la remontada.

En la ida el Barça se quedó a medias, anulando el 0-2 e igualando luego el 2-3 adverso. Esta vez sí parecía completar el milagro, con el 2-3 de Raphinha, pero el central Acerbi, en una acción aislada, en casi la única llegada interista al área de Szczesny en la segunda parte, marcó. Y repitió el guión de la ida (3-3). Un empate tardío muy protestado por los jugadores del Barça, en el campo y en el banquillo, porque Gerard Martín intentó desviar el balón pero fue derribado por Denzel Dumfries, autor del pase de gol.

El Barça lo tenía hecho, con épica, buen juego y tres goles. Pero este Inter, con nada, te hace mucho. Y el Barça no esperaba ese mazazo, menos aún tras ver a Lamine Yamal estrellar un balón en el palo y poner de nuevo a prueba al crucial Sommer. Quizás el golpe moral de encajar un gol en el descuento tras remontar un 2-0 adverso fue demasiado para este Barça que llega a estas alturas muy cansado físicamente y que tiene muchísimo talento pero en piernas muy verdes, muy jóvenes, que no están acostumbrados todavía (por tener toda su carrera por delante) a esta tan alta intensidad en unas semifinales de 'Champions'.

Y en la prórroga, con el Barça algo apagado, llegó el 4-3 para el Inter en la primera jugada hilvanada, culminada por Davide Frattesi dentro del área. El Barça no se rindió, le rindieron. Sobre todo Sommer, las acciones a balón parado y el no poder evitar 7 goles, que son demasiados hasta cuando marcas 6. El Barça no renunció a Múnich, pero se quedó sin final y, obvio, sin triplete. Les queda LaLiga EA Sports y esos 4 puntos de margen sobre el Real Madrid. El Inter, como la noche de los aspersores en el Camp Nou, celebró otro billete a la final. Esta vez bajo la lluvia de Milán que les supo a gloria.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: INTER DE MILÁN, 4 - FC BARCELONA, 3 (2-0, al descanso y 3-3 al final de los 90 minutos).

--EQUIPOS.

INTER DE MILÁN: Sommer; Bisseck (Darmian, min.71), Acerbi, Bastoni; Dumfries (De Vrij, min.108), Barella, Çalhanoglu (Zielinski, min.79), Mkhitaryan (Frattesi, min.79), Dimarco (Augusto, min.55); Lautaro Martínez (Taremi, min.71) y Thuram.

FC BARCELONA: Szczesny; Eric Garcia (Héctor Fort, min.98), Cubarsí (Gavi, min.106), Iñigo Martínez (Araujo, min.76), Gerard Martín; De Jong, Pedri (Pau Víctor, min.106); Lamine Yamal, Olmo (Fermín López, min.83), Raphinha; y Ferran Torres (Lewandowski, min.90+1).

--GOLES.

1-0. Min.21, Lautaro Martínez.

2-0. Min.45+1, Çalhanoglu (p).

2-1. Min.54, Eric Garcia.

2-2. Min.60, Dani Olmo.

2-3. Min.87, Raphinha.

3-3. Min.90+3, Acerbi.

4-3. Min.99, Frattesi.

--ÁRBITRO: Szymon Marciniak (POL). Amonestó a Çalhanoglu (min.36), Mkhitaryan (min.68), Acerbi (min.90+5), Augusto (min.91), Bastoni (min.118) en el Inter de Milán y a Iñigo Martínez (min.51), Pau Víctor (min.90+5) en el FC Barcelona.

--ESTADIO: Giuseppe Meazza.