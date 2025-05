Ruanda confirma contactos con Estados Unidos para un posible pacto migratorio

El ministro de Exteriores de Ruanda, Olivier Nduhungirehe, ha confirmado que su Gobierno ha iniciado contactos con el de Estados Unidos con vistas a la posible firma de un acuerdo para el traslado de migrantes, un modelo de pacto que el país africano ya suscribió en su día con Reino Unido y que no llegó a ponerse en marcha por el veto de la Justicia británica.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ya reconocía la misma semana que la Administración de Donald Trump estaba buscando activamente nuevos países que acojan a los inmigrantes expulsados desde Estados Unidos y Nduhungirehe ha desvelado que hay "conversaciones" en marcha con Ruanda.

"No es la primera vez que buscamos este tipo de acuerdos", ha explicado en la televisión estatal, al recordar no sólo las negociaciones con Londres sino también otros compromisos con la ONU y la Unión Africana para facilitar el retorno de migrantes. Sin embargo, ha evitado avanzar posibles detalles hasta que no se produzca la firma, según el diario 'The New Times'.

Nduhungirehe sí ha querido dejar claro que el diálogo con Washington no forma parte de ninguna otra negociación, por ejemplo para avanzar en la resolución del conflicto en el este de República Democrática del Congo (RDC), donde operan los rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23), aliado de Ruanda.