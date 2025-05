Ministro ruandés: Ruanda y RDC entregaron sus borradores de acuerdo de paz a EE. UU.

Kigali, 5 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Ruanda, Olivier Nduhungirehe, aseguró que su país y la República Democrática del Congo (RDC) entregaron al Gobierno de Estados Unidos sendos borradores de un acuerdo de paz para poner fin al conflicto en el este congoleño del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que cuenta con apoyo ruandés.

"El 2 de mayo, las dos partes entregaron su contribución a Estados Unidos (...), que consolidará, desarrollará y finalizará un proyecto de acuerdo de paz entre los dos países", señaló Nduhungirehe en una entrevista con la televisión pública ruandesa RTV a última hora del domingo y difundida este lunes.

El ministro detalló que él y su homóloga congoleña, Thérèse Kayikwamba Wagner, se reunirán en la tercera semana de este mes de mayo para finalizar el proyecto de acuerdo, "que habrá sido discutido por expertos antes", mientras se espera que a mediados de junio se firme el pacto en la Casa Blanca, con la presencia del presidente estadounidense, Donald Trump.

También se espera que asistan a la firma los presidentes de Ruanda, Paul Kagame, y la RDC, Félix Tshisekedi, así como los líderes de países que han jugado un papel en la mediación, incluyendo tanto al emir de Catar, Tamim bin Hamad al Thani, que ha acogido conversaciones de paz, como al jefe del Gobierno de Togo y mediador de la Unión Africana (UA), Faure Gnassingbé.

Acudirían asimismo, según el ministro, los presidentes de Kenia, William Ruto, y de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, cuyos países presiden, respectivamente, la Comunidad de África del Este (EAC) y la Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC), bloques regionales que han impulsado también esfuerzos diplomáticos.

"Así que esperamos que, si todo va bien, tendremos un acuerdo de paz que nos permitirá alcanzar la paz definitiva en la región", concluyó Nduhungirehe.

El ministro hizo estas declaraciones, sobre las que no se han pronunciado todavía las autoridades congoleñas, después de afirmar la madrugada del domingo a través de la red social X que no se había debatido "ningún anteproyecto de acuerdo de paz, por la sencilla razón de que las contribuciones de las partes aún no están consolidadas".

Este 2 de mayo vencía el plazo propuesto para la entrega de sendos borradores por parte de la RDC y Ruanda, según la "declaración de principios" firmada el pasado 25 de abril en Washington por Nduhungirehe y Wagner, bajo el auspicio de EE.UU.

El acuerdo de Washington se rubricó después de que el pasado 23 de abril el Gobierno congoleño y el M23 emitieran un comunicado conjunto en el que acordaron trabajar para lograr una "tregua", tras el diálogo mantenido recientemente en Doha bajo auspicio de Catar.

La actividad armada del M23, grupo formado principalmente por tutsis -comunidad que sufrió el genocidio ruandés de 1994-, se reanudó en Kivu del Norte en noviembre de 2021 con ataques relámpago contra el Ejército congoleño.

El este de la RDC está sumido desde 1998 en un conflicto alimentado por milicias rebeldes y el Ejército, a pesar de la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE