Makoke y Carmen Alcayde entierran el hacha de guerra en el puente de la concordia

Después de protagonizar varios enfrentamientos y discusiones en las últimas semanas, Makoke y Carmen Alcayde se han visto las caras este domingo durante la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' en el mítico puente de la concordia, para intentar saldar sus cuentas pendientes, solucionar sus diferencias y acercar posturas en la recta final del reality.

Un tenso cara a cara que comenzaba con la ex de Kiko Matamoros dejando claro que nunca ha sido amiga de la valenciana, sino "compañera" de trabajo, "una conocida" con la que ha compartido plató en numerosas ocasiones. "Me parece un poco burdo. Llevamosmmucho tiempo en televisión y para mí va antes una compañera de trabajo que alguien que acabo de conocer aquí en la isla. Hay muchas cosas que sé de ti y no he dicho. Has puesto a Damián por encima de mí" contraatacaba una Carmen visiblemente molesta.

"Si tan buena compañera era, cuando llegué a tu playa me acogiste fatal" ha lanzado Makoke antes de que Alcayde le echase en cara que "lo que tengo más clavado en el corazón es que no te interesaste de nada de lo que nos habían hecho. Ves a una compañera en una esquina con una cara hasta el suelo y no preguntaste nada". "Tu energía me venía bien hasta que me la clavaste", añadía la expresentadora de 'Aquí hay tomate' indignada por la "nominación sorpresa" que le sentó "como una espada en el corazón".

Intentando justificarse, la madre de Anita Matamoros ha asegurado que la nominó "haciendo caso a su corazón" porque se ha sentido "más acogida" por Pelayo y por Damián que por ella, echando en cara a Carmen que se juntase a Montoya y a Anita, excluyéndose del resto del grupo.

Un puente en el que escalón a escalón la tensión no ha dejado de crecer, y en el que aunque Makoke ha reconocido que le tiene "cariño" a Alcayde, no ha dudado en acusarla de "estar trabajando y armando el show" en los Cayos Cochinos, centrada en protagonizar vídeos y tener protagonismo más que en sobrevivir como muchos de sus compañeros.

Su cara a cara llegaba al final con el último peldaño 'agua de coco', con la valenciana asegurando que la 'burla viral' de Laura Cuevas ha dejado claro que Makoke está "en su prime" y al que ésta ha reaccionado entre risas, aunque ha reconocido que no le gustó escuchar a sus compañeros reírse de este tema un día a sus espaldas.

Finalmente, Sandra Barneda les pedía que se dieran un abrazo en el caso de que hubiese sido un 'puente de la concordia', o se mantuviesen en su lugar si en cambio era un 'puente de la discordia'. Ninguna ha dudado y se han dado un emocionante abrazo en el que Carmen ha llorado a lágrima viva mientras Makoke ha bromeado con que, además de compañera, ahora también es "un poco amiga".

MAKOKE RECIBE UN EMOCIONANTE MENSAJE DE SUS HIJOS POR EL DÍA DE LA MADRE

Una noche especialmente intensa para Makoke, que ha recibido una emotiva sorpresa de parte de sus hijos, Javier Tudela y Anita Matamoros, por el Día de la Madre después de más de dos meses en Honduras. Rompiendo su 'regla de oro' de mantenerse al margen de la televisión, la influencer ha emocionado hasta las lágrimas a su madre con un vídeo en el que ha confesado lo orgullosa que está de su paso por el reality: "Feliz día de la Madre al mujerón que está leyendo y escuchando esto. Desde aquí todos estamos viviendo cada programa con la piel erizada y con lágrimas en los ojos, viendo cómo te superas día tras día. La mujer positiva, justa, con iniciativa, empática, sin rencor ni cabida para el odio. Si algo he aprendido de ti es que las personas que nos acompañan en esta vida son el hogar que siempre hay que cuidar. Como hija solo puedo darte las gracias. Por tu ejemplo, por cuidarme, por quererme, por equivocarte y haber sabido ser consecuente. Te quiero y te queremos mucho. ¡Vamos campeona!".