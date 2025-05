Empleados judiciales serbios se ponen en huelga para exigir mejoras salariales y laborales

Zagreb, 5 may (EFE).- Los empleados de las instituciones judiciales de Serbia iniciaron este lunes una huelga indefinida pidiendo un "salario digno y mejores condiciones de trabajo", informó la emisora de televisión N1 Serbia.

"Sin empleados de la administración judicial, no hay audiencias, no hay veredictos, no hay justicia. El mensaje de la huelga está claro: el poder judicial se para hasta que se escuche y se reconozca el trabajo de quienes lo realizan día a día", anunció el sindicato de la judicatura en un comunicado.

Esa organización afirma que las autoridades han ignorado sus reivindicaciones durante años a pesar de las "huelgas de advertencia" organizadas hasta ahora.

Subraya que no se trata de una lucha solo por ellos mismos, sino por un sistema judicial que funcione mejor y en interés de todos.

Hoy han iniciado también una huelga los trabajadores de la Facultad de Medicina de Belgrado, que piden mejores condiciones materiales, pero también el cese de las presiones, del discurso de odio y de las amenazas y ataques físicos que consideran que el Gobierno ha lanzado contra los alumnos y sus profesores.

Cientos de miles de ciudadanos, liderados por grupos de universitarios, se manifiestan desde hace seis meses contra la corrupción y autoritarismo de las que acusan al presidente del país, el nacionalista y populista Aleksandar Vucic, pidiendo un refuerzo del Estado del derecho.

Los abogados y parte de los jueces y fiscales del país se han sumado en varias ocasiones a esas protestas.EFE