El próximo ministro del Interior alemán, "muy escéptico" ante la prohibición de la ultraderechista AfD

El próximo ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, se ha mostrado "muy escéptico" ante la prohibición de Alternativa para Alemania (AfD), designada este viernes por los servicios de inteligencia como una amenaza "de extrema derecha" para la democracia.

La Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), dependiente de la cartera de Interior que asumirá Dobrindt, reavivó el viernes un debate político sobre la prohibición del partido después de anunciar la designación de AfD como una organización de extrema derecha que "desprecia la dignidad humana".

"Soy muy escéptico al respecto", ha dicho el diputado democristiano a la cadena ZDF el domingo, después de que las conversaciones sobre una posible prohibición dominaran los medios alemanes desde el viernes. "No creo que podamos simplemente prohibir la AfD. En lugar de eso, tenemos que superarlos", ha asegurado.

A este respecto, Dobrindt ha señalado que "en realidad, esto hace el juego a la AfD y a su discurso de que la gente ya no quiere relacionarse con ellos políticamente, sino sólo legalmente". "Y no me gustaría dar esa satisfacción a la AfD", ha afirmado.

ES "ABSURDO" CALIFICAR LA MEDIDA COMO PROPIA DE UNA TIRANÍA

Además, el próximo ministro del Interior ha calificado de "absurda" la afirmación del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que calificó el viernes la designación emitida por la Inteligencia alemana como "tiranía encubierta".

"Espero que esto se aborde en las próximas conversaciones con Estados Unidos", dijo Dobrindt, porque "hay una valoración completamente falsa de la AfD como partido".

SOCIALDEMÓCRATAS Y DEMOCRISTIANOS SE INCLINAN POR LA VÍA POLÍTICA

Dobrindt ha coincidido en su posicionamiento con el líder del Partido Socialdemócrata y futuro vicecanciller del Gobierno alemán, Lars Klingbeil, que se ha inclinado por "hacer un esfuerzo político" antes que centrarse en "un posible procedimiento de prohibición, que podría durar años".

En líneas parecidas habló el viernes el también socialdemócrata y canciller saliente, Olaf Scholz, que pidió "precaución" y "no precipitarse" con la posible prohibición del partido ultraderechista.

AfD, por su parte, ha anunciado este domingo su intención de demandar a la Oficina Federal para la Protección de la Constitución si el organismo mantiene su clasificación de la formación de ultraderecha como organización extremista. Los presidentes de la formación, Alice Weidel y Tino Chrupalla, describieron el viernes la designación como un "golpe para la democracia".