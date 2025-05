Sevilla, preparada para su Feria de Abril, este año en mayo

Sevilla (España), 4 may (EFE).- La ciudad de Sevilla (sur) ya está preparada para celebrar su tradicional Feria de Abril, una de las fiestas más conocidas de España, una semana de cante, baile, bebida y comida entre familia amigos, que este año se celebra en el mes de mayo.

Tradicionalmente la feria se celebra dos semanas después de la Semana Santa, pero cuando esta es en la segunda quincena de abril, se suele reducir el plazo para que algún día de feria sea en ese mes, en honor a su nombre, cosa que este año no ocurrió.

Siguendo la tradición, la fiesta comenzará a las cero horas del próximo martes, cuando se encenderán las más de 200.000 bombillas de la portada, y al mismo tiempo se iluminarán los casi 500.000 metros cuadrados del recinto ferial, una auténtica ciudad efímera que acoge a cientos de casetas de lona, donde se reúnen familias y amigos para celebrar.

El ferial estará adornado por unos 90.000 farolillos que comenzaron a colocarse este domingo, para eludir la lluvia que ha caído con intermitencia en los últimos días.

Pero aunque el arranque 'oficial' de la feria no ha comenzado, la 'preferia' no tiene horas ni días marcados en el calendario, por lo que miles de personas han llenado ya este fin de semana el recinto, comocido como el Real de la Feria, ya sea para ultimar los preparativos de las casetas para celebrar las primeras comidas de los socios y amigos, ya que la mayoría de ellas son privadas.

Además, abrieron tres días antes las atracciones infantiles de la conocida como Calle del Infierno, por el ruido, de modo que el ambiente este fin de semana no difiere mucho de un día normal de feria, con el matiz de que no se permite todavía el paso de coches de caballos y sí está abierto el tráfico a los vehículos de montaje de las casetas.

Se prevé que unos dos millones de personas pasen por la Feria de Abril este año, y muchas acudirán atraídas por una fiesta en la que es cierto que muchas casetas solo permiten acceso a socios e invitados, pero cada vez son más las de acceso libre y solo el espectáculo de color en el recinto, con miles de personas vestidas de flamenca y cientos de caballos engalanados, ya hace que se acuda aunque solo sea por recorrer sus quince calles.

La Feria se nota en todos los sectores económicos de la ciudad, pero el que más es el hotelero, ya será muy difícil conseguir una habitación en estos días si no se ha reservado con tiempo, y eso se extiende a los hoteles de las comarcas próximas a la capital.

No obstante, no se llega al 100 %, porque, como dice el presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornax, "el lleno total no es bueno, siempre hay que dejar algo libre por si hay algún problema con una habitación. La gente no puede dormir en la calle".

El Ayuntamiento activará este lunes el plan de gestión de tráfico, con quince puntos de control de acceso a zonas restringidas, los aparcamientos públicos funcionan desde este domingo, con unas 13.000 plazas, y los autobuses urbanos prevén un aumento de más del 45 % respecto de una semana normal.

Y para que todo luzca limpio, la empresa municipal de limpieza activa un dispositivo con 591 trabajadores y 113 vehículos, con un refuerzo de 224 trabajadores para limpiar el recinto ferial y sus alrededores. EFE

