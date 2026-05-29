Agenda informativa multisoporte América para el viernes 29 de mayo de 2026

ESTADOS UNIDOS

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que mantendrá este viernes una reunión con su equipo de seguridad en la sala de crisis de la Casa Blanca para tomar una "decisión final" sobre el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra.

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- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se reúne con el canciller pakistaní, Ishaq Dar, mediador en las negociaciones de paz entre Washington y Teherán. (foto) (video)

- Delegaciones militares de Israel y del Líbano mantienen una reunión en el Pentágono para negociar una salida al conflicto.

- El diálogo entre EE.UU. y Cuba parece estancado mientras La Habana pone en duda la "responsabilidad" de la Casa Blanca con las conversaciones y el cerco judicial en el país norteamericano se sigue estrechando sobre los dirigentes castristas.

- Los planes de la NASA para regresar a la Luna en los próximos dos años y arrancar este año con la construcción de una futura base lunar podrían sufrir retrasos tras la explosión ocurrida anoche de un cohete New Glenn de Blue Origin, una de las compañías privadas clave en las misiones de alunizaje y logística del programa lunar estadounidense.

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- El ‘príncipe de la salsa’ Luis Enrique, conocido por su éxito ‘Yo no sé mañana’, habla en una entrevista con EFE sobre ‘El Alma En Clave’, su primer disco inédito en 13 años. (foto) (video)

- El productor y músico Camilo Lara, creador del Instituto Mexicano del Sonido, lleva años defendiendo que la música mexicana puede sonar moderna. (foto)

- Investigadores de la Universidad Internacional de Florida desarrollan clases de natación adaptadas para niños con autismo. (foto) (video)

- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión para someter a votación una resolución para renovar las sanciones impuestas a Sudán del Sur. (video)

- Wall Street termina una semana mixta pero de tono positivo, con el Nasdaq liderando las ganancias gracias al rally de las tecnológicas y los semiconductores.

MÉXICO

- La elección de la selección de Irán de Tijuana como campamento base del Mundial del 2026 ha impulsado la coordinación de un operativo especial de seguridad de México y Estados Unidos. (foto) (video)

- Estados Unidos y México concluyen su nueva ronda de negociaciones bilaterales para la revisión del tratado de libre comercio entre ambos países y Canadá (T-MEC). (foto) (video)

- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hace entrega de boletos a dos niñas mexicanas para asistir al juego inaugural del Mundial de Fútbol entre México y Sudáfrica. (foto)(video)

- Entrevista con la cantante española Mafalda Cardenal (2001, Alicante), quien afirma que sigue siendo "la misma" y ve "un poco pretencioso" que se la catalogue de altavoz de la Generación Z. (foto)

- Entrevista con la directora Ana Bárcenas, quien afirma que son los festivales de cine -como el ALT*, que se desarrollará hasta el 31 de mayo- los que ofrecen una distribución real de películas con temática LGBT, pese a la publicación de la nueva Ley de Cine, que hasta ahora “es letra muerta”. (foto)

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- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, renueva el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC). (foto)

- La cantante chilena Mon Laferte ofrece un concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. (foto)

COLOMBIA

- El candidato presidencial de la izquierda colombiana, Iván Cepeda, favorito en las encuestas, afirma en una entrevista con EFE que confía en ser elegido el domingo en primera vuelta e inmediatamente convocará un acuerdo nacional con los distintos sectores del país. (foto) (video)

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- El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habla en una rueda de prensa sobre los avances de la construcción de la Primera Línea del Metro. (foto) (video)

- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística divulga la tasa de desempleo de Colombia correspondiente a abril.

- La Alcaldía de Bogotá adelanta en un día el inicio de la ley seca por la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia, lo que provocó la molestia de dueños de locales comerciales y de entretenimiento.

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VENEZUELA

- Jubilados protestan en Caracas para exigir pensiones dignas y que cubran la canasta básica alimentaria, luego del aumento de bonificaciones, a 70 dólares mensuales. (foto) (video)

BOLIVIA

- El conflicto entre el Gobierno de Bolivia y los sectores campesinos que bloquean carreteras desde hace 24 días para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz se mantiene invariable.

BRASIL

- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió a Estados Unidos que Brasil no acepta ser tratado "como niños", después de que Washington clasificara dos bandas criminales como terroristas. (foto)

- El Gobierno de Brasil divulga el crecimiento de su PIB en el primer trimestre de 2026.

- El Banco Central divulga el resultado de las cuentas públicas de Brasil y la relación entre deuda y producto interior bruto (PIB) en abril.

ECUADOR

- Bajo las luces amarillentas y violetas del Teatro Victoria, en Quito, y con una escenografía austera, un elenco de actores con discapacidad visual se sube al escenario para reivindicar, desde el teatro, la inclusión real de este colectivo en todos los ámbitos de la vida, incluidas las artes escénicas. (foto) (video)

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PERÚ

- Perú presenta sus nuevos datos de población, como resultado del censo nacional realizado en 2025. (foto) (video)

URUGUAY

- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico correspondiente a ingresos de los hogares y de las personas para el primer trimestre 2026.

- El Instituto Nacional de Carnes de Uruguay informa sobre la situación de los mercados externos y presenta un proyecto de promoción en la Unión Europea.

- Entrevista con el humorista hispano-uruguayo Facu Díaz, quien habla sobre su primer su primer show en el país. (foto) (video)

PARAGUAY

- Los ministros de Justicia e Interior de los países miembros y asociados al Mercosur ofrecen las conclusiones de los encuentros que sostuvieron en Paraguay. (foto)

PANAMÁ

- Presentación de la 'Guía de Acceso a la Información Pública', como parte del proyecto 'Apoyo al Periodismo Independiente y la Lucha contra la Desinformación' financiado por la Unión Europea (UE). (foto) (video)

- Primero, de niña, María Toro se empapó del folclore de Galicia, luego estudió en un conservatorio flauta travesera, se especializó en jazz y lo fusionó con el flamenco, pero un viaje a África le hizo volver a sus orígenes gallegos. Ahora, de viaje en Panamá, disfruta de la mezcla con músicos locales. (foto) (video)

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REPÚBLICA DOMINICANA

- Una bebé de apenas ocho meses murió a mordidas y golpes hace poco en la República Dominicana, en un nuevo caso de maltrato infantil en este país, que si bien llega a la conmoción cada vez que sale a relucir un caso como este, sigue tolerando la violencia en la crianza de los niños. (foto) (vídeo)

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HONDURAS

- La captura este mes del supuesto asesino del ambientalista Carlos Luna, después de 28 años, ha aliviado algo la pena de sus familiares, que ahora recuerdan que lo mataron por defender bosques de madera de color en el este de Honduras y porque para él, como decía, "los bosques son del pueblo". (foto) (vídeo)

DEPORTES

Estados Unidos.- La división del FBI en Miami explica los preparativos de seguridad para los partidos de Mundial. (foto) (video)

Estados Unidos.- Briefing virtual de la FIFA con el exárbitro Pierluigi Collina sobre el arbitraje durante el Mundial.

Estados Unidos.- Asistir a todos los partidos de la campeona del Mundial 2026 costará más de 63.000 dólares de media, entre dos personas, según un reciente estudio que identificó a Irak como la selección más costosa, seguida de Jordania y Argentina, y situó a Panamá como la más asequible. (foto)

Estados Unidos.- MLB: Dodgers v. Phillies. (foto)(vídeo)

Brasil.- Rueda de prensa de jugadores de la selección brasileña. (foto) (video) (directo)

Brasil.- Entrenamiento de la selección brasileña durante la concentración de la Canarinha para el Mundial 2026. (foto) (video) (directo)

Brasil.- El artesano brasileño Jarbas Meneghini, que se ha hecho famoso como fabricante de réplicas de la Copa del Mundo de fútbol y dice que desde 1994 ha producido unas 3.000 copias del codiciado trofeo, espera que Brasil conquiste este año su sexto título y levante la copa, "la verdadera", nuevamente. (foto) (video)

Canadá.- Canadá revela los integrantes de su selección de fútbol masculina que participarán en el Mundial de Fútbol 2026.

Colombia.- Entrenamiento de la selección colombiana en el Estadio Metropolitano de Techo previo al partido de despedida del equipo cafetero contra Costa Rica. (foto) (video)

Paraguay.- La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) realiza el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores Sede de la Conmebol. (Foto)

Paraguay.- La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) realiza el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores. (foto)

Argentina.- Desafío Ruta 40, en Argentina, prueba del Mundial de rally-raid. EFE

Mesa de Edición de América

mesaamerica@efe.com

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