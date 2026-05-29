Agencias

La bolsa española sube un 0,46 % pendiente de la paz en Irán

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Madrid, 29 may (EFE).- El IBEX 35, el principal índice de la Bolsa española, sumó este viernes un 0,46 % y se acerca al nivel de los 18.400 puntos, pendiente de los avances para alcanzar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, e impulsado por el tono alcista de Wall Street.

El selectivo español ganó 83,6 puntos y cerró en los 18.362,9 puntos. De esta forma, despide mayo con una revalorización superior al 3 %, y en lo que va de año acumula unas ganancias del 6,1 %.

La Bolsa comenzó la sesión de este viernes con ganancias superiores al medio punto porcentual, que se fueron incrementado a lo largo de la jornada bursátil hasta llegar a superar la barrera psicológica de los 18.400 puntos.

Sin embargo, en el último tramo de la negociación disminuyó los avances hasta ese 0,46 %, a la espera de que se formalice un acuerdo entre Washington y Teherán para extender la tregua y avanzar hacia la reapertura del estrecho de Ormuz.

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De los grandes valores, el banco BBVA ganó un 1,36 %; la energética Repsol, un 1,33 % y el banco Santander, un 0,51 %, mientras que la energética Iberdrola cedió un 0,23 %; la compañía de telecomunicaciones Telefónica, un 0,58 %, y la multinacional textil Inditex, un 0,86 %. EFE

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