Irán pide a EEUU dejar de lado sus demandas "excesivas" para llegar a un acuerdo final: "Depende de eso"

Las autoridades iraníes han asegurado este viernes que el posible acuerdo definitivo que ponga fin a la ofensiva de Estados Unidos e Israel depende de que Washington sea capaz de dejar de lado sus demandas "excesivas", unas palabras que llegan a medida que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirma que se está preparando para tomar una "decisión final" sobre el acuerdo.

"Alcanzar un pacto depende del cese de esa actitud por parte de Estados Unidos", ha afirmado el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, tras mantener una conversación telefónica con su homólogo de Omán, Badr al Busaidi, después de que Trump amenazara el jueves con "destruir" el país si "no se comporta".

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Araqchi ha insistido así en que es de vital importancia que Estados Unidos ponga fin a sus "cambiantes y contradictorias posturas". Además ha hecho hincapié en que el país "seguirá defendiendo con firmeza sus derechos e intereses legítimos", según informaciones recogidas por la agencia de noticias Jabar.

El ministro ha aprovechado la ocasión para aplaudir a su vez la postura de Omán desde el inicio del conflicto, especialmente "en su papel de mediador" pero también en cuestiones "relacionadas con la paz y la estabilidad regionales". "Esta postura, por supuesto, se ha topado con el incumplimiento por parte de Estados Unidos de sus promesas", ha explicado.

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Sobre las amenazas de Estados Unidos contra Omán, ha expresado su "solidaridad" con el país ante "cualquier amenaza". "Hemos abordado la situación en el estrecho de Ormuz y el futuro de la zona dentro de lo que marca el Derecho Internacional", ha explicado, antes de subrayar que "da la bienvenida a las consultas con todos los países vecinos".

Poco antes, Trump ha anunciado que se reunirá con su equipo en la Sala de Crisis de la Casa Blanca para adoptar una respuesta "final" sobre el conflicto. Estados Unidos confirmó el jueves un principio de acuerdo con Irán para extender la tregua durante dos meses más y garantizar el paso por el estrecho de Ormuz, un documento por el que las partes se comprometerían a iniciar conversaciones sobre el programa nuclear iraní, pero que según Teherán no estaría finalizado.

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