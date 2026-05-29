Uganda confirma dos casos más de ébola por el brote de República Democrática del Congo

El Ministerio de Salud de Uganda ha confirmado este viernes otros dos casos más de ébola en plena lucha para contener el brote de la fiebre hemorrágica declarado en la vecina República Democrática del Congo, que elevan a nueve el total de afectados confirmados en el país, donde ya ha fallecido una persona.

En un comunicado publicado en redes sociales por los centros médicos del país, el director general de Salud ugandés, el doctor Charles Olaro, ha identificado los dos nuevos casos como una persona que ha presentado "síntomas compatibles con el ébola" y otro "contacto de un caso previamente confirmado".

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"Nuestros equipos de respuesta rápida actuaron con prontitud para aislar al paciente tan pronto como se detectaron los síntomas. Todos los contactos de este nuevo caso confirmado han sido identificados y se encuentran bajo estrecha vigilancia", ha añadido.

En RDC hay ahora mismo 121 casos confirmados, incluidas 17 muertes, y 1.077 casos sospechosos, con 238 decesos asociados, según el último balance difundido por el Gobierno congoleño hasta el pasado martes, en medio de una situación crítica por el conflicto armado en el este del país y el consiguiente caos de desplazamientos transfronterizos.

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