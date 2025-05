Final antes de la final

Santiago Aparicio

Madrid, 4 may (EFE).- La estrechez en los marcadores de los partidos de ida han dejado en el aire, sin definir, los enfrentamientos de semifinales de la Liga de Campeones y el viaje hacia Múnich, el próximo 31 de mayo, tiene paso previo, decisivo, por Milán y por París.

Los segundos partidos marcarán el paso hacia la final, hacia un nuevo campeón que herede la corona del Real Madrid del pasado curso. Barcelona e Inter ya saben lo que es levantar la Copa de Europa. El París Saint Germain y el Arsenal, los otros dos aspirantes, nunca han llegado a triunfar en el evento, aunque ambos han estado cerca de hacerlo.

"Una final antes de una final", dijo Hansi Flick, el entrenador del Barcelona después del empate a tres goles cosechado en el estadio de Montjuic, en la ida, entre su equipo y el Inter. Todo está abierto para la cita del martes en Italia. La supresión del valor doble de los goles marcados a domicilio, como ocurría años atrás, han equilibrado las situaciones y los partidos de vuelta son encuentros que ya no están tan condicionados como antes.

El Barcelona, que perdió a Jules Kounde en el primer partido y mantiene la duda del lateral Balde y el delantero polaco Robert Lewandowski para San Siro, ha demostrado que es capaz de ganar en cualquier campo. No ha perdido más que un partido en lo que va de 2025, ante el Borussia Dortmund en una eliminatoria sentenciada. Es campeón de la Copa del Rey, ante el Real Madrid y con el título de LaLiga en la mano.

El Inter fue con ventaja de 0-2 en Barcelona. Y el conjunto de Flick fue capaz de dar un vuelco a la situación. Y pudo ganar. El Inter perdió a Lautaro Martínez, su capitán. Todo está igualado. También los antecedentes. El representante español ha superado siete de las catorce eliminatorias europeas después de empatar el partido de ida en su casa. El último fue en los octavos de final de la Liga Europa 2021-22 ante el Galatasaray.

En la Champions, el dato más reciente en una similar situación es alentador. Fue en las semifinales de la 2008-2009. Cuando empató en el Camp Nou ante el Chelsea (0-0) y con un gol de Andrés Iniesta en el último minuto empató a un tanto en Stamford Bridge. Después, fue campeón en la final ante el Manchester United.

El Inter, por su parte, fue eliminado seis veces después de lograr empatar en la ida como visitante. Avanzaron en quince de veintiún eliminatorias europeas y, en lo que va de curso, el conjunto de Simone Inzaghi está invicto en Liga de Campeones como local. Ha ganado cinco partidos y ha empatado uno en el Giuseppe Meazza, contra el Bayern Múnich, en cuartos de final.

"El Inter no solo puede defender. Tiene que intentar marcar. Tenemos noventa minutos y ojalá sean suficientes para llegar a la final. Es nuestro objetivo", dijo Flick. El Barcelona ha perdido sus últimos cuatro partidos de semifianles como visitante. Y solo ha logrado dos triunfos como forastero en esta fase del torneo.

"El Barcelona sabe que se enfrenta a un gran equipo y en Milan. Nuestra afición sabe que lo hemos dado todo en momentos difíciles y el martes será una final", aventura Simone Inzaghi.

El otro lugar de la final se define en París, en el Parque de los Príncipes, en el duelo entre técnicos españoles, Luis Enrique y Mikel Arteta. El cuadro parisino ganó en Londres (0-1) y recibe a su rival con cierta y leve ventaja.

El gol de Ousmane Dembele, que puede ser baja para el miércoles, el octavo en nueve partidos de Liga de Campeones en lo que va de 2025, deja al cuadro francés a un paso de su segunda final.

"Nuestro objetivo es ganar también el partido de vuelta en París. Pero no podemos bajar la guardia ni confiarnos ante el Arsenal. No tenemos nada asegurado. Ellos no tienen nada que perder", subrayó Luis Enrique, que ha centrado todos los esfuerzos y el empeño de su plantilla en la Liga de Campeones una vez que ha cerrado con antelación la conquista del título de la Ligue 1 de Francia.

Es la máxima competición continental el objeto de deseo del club francés, que, en el primer año si Kylian Mbappe, tiene a un paso el gran objetivo. Eliminó al Liverpool en cuartos y ahora está a un partido de dejar en el camino al Arsenal, revelación del fútbol inglés, verdugo del Real Madrid.

El París Saint Germain ha ganado dieciocho de las diecinueve eliminatorias de competiciones europeas en las que venció en el partido de ida. La única vez que no lo consiguió fue ante el Manchester united hace seis temporadas.

El Arsenal, que terminó en el tercer puesto de la fase liga, solo por detrás del Liverpool y el Barcelona, se aferra a su fortaleza como visitante para alentar sus posibilidades y alcanzar una nueva final. Fue capaz de ganar en el estadio Santiago Bernabeu. Ahora le espera el Parque de los Príncipes.

"Hemos demostrado ser capaces y tener lo necesario para ganar a cualquier equipo. Hemos demostrado esta temporada que podemos ganar fuera de casa. Vamos a París a ganar el partido", apunta Mikel Arteta.

El Arsenal, no obstante, nunca ha remontado una derrota en casa en la ida en una competición europea. Ha perdido las cinco eliminatorias en las que se vio en una situación similar. La más reciente, contra el Barcelona en los octavos de final de hace nueve años. EFE