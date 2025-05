Entra en vigor el acuerdo entre facciones para poner fin a la crisis en la provincia siria de Sueida

El gobernador de la provincia siria de Sueida, Mustafá al Bakur, ha confirmado este domingo la puesta en marcha del acuerdo alcanzado esta semana con líderes religosos y notables locales para poner fin a una ola de violencia que ha dejado más de un centenar de muertos en la región suroccidental del país.

Como primera medida, las autoridades sirias han preparado un plan para abordar la escasez de productos básicos en la provincia, uno de los catalizadores de los enfrentamientos, que a su vez provocaron el cierre de la principal carretera de conexión a la capital, Damasco, lo que comportó nuevas restricciones.

Entre los firmantes del acuerdo se encuentra el líder espiritual de la comunidad drusa, Hikmat al Hijri, quien ha confirmado su satifacción por el acuerdo al contemplar que la seguridad de la provincia quedará en manos de las fuerzas locales, con lo que queda resuelto en principio uno de los principales agravios de las comunidades contrarias a las nuevas autoridades sirias.

Los servicios de la Seguridad Pública de Siria no desempeñarán por ahora papel alguno para no exacerbar tensiones entre las facciones afines y en contra de las nuevas autoridades de Damasco, según palabras de Al Hijri recogidas por la cadena Syria TV.

El pacto establece también que las partes se abstendrán de efectuar "declaraciones o acciones fuera de los términos acordados, que serán consideradas como unilaterales e inválidas" así como el levantamiento de los bloqueos frente a las localidades de Jaramana, Sahnaya y Ashrafieh Sahnaya.

El acuerdo final, publicado por la cadena local As Suwayda 24, previene no obstante que "estas disposiciones requerirán un período de tiempo para su implementación, siempre que las cosas avancen positivamente y no surjan obstáculos para la implementación de los acuerdos".

"El acuerdo establece que la policía y las autoridades judiciales serán activadas exclusivamente por personas originarias de Sueida", ha reiterado por su parte el gobernador en declaraciones a la cadena al Mayadín, "además de la reapertura de la carretera con Damasco".