Ellen van Dijk: "Es un honor vestir este maillot"

Barcelona, 4 may (EFE).- La neerlandesa Ellen van Dijk, priera líder de la Vuelta a España femenina tras el triunfo de su equipo, el Lidl-Trek, declaró que "es un honor vestir" el maillot que la acredita como primera clasificada de la general individual.

“Estoy supercontenta; realmente quería esta victoria. En estas contrarrelojes tan rápidas y tan cortas siempre es ajustada, todo tiene que ir bien. Estamos contentas de poder conseguirlo después del trabajo que ha desempeñado todo el equipo, también el 'staff'. Hay mucha gente implicada para un día como hoy, y es especial lograr la victoria", dijo Van Dijk en declaraciones que difunde la organización.

La neerlandesa agregó que su "principal objetivo esta semana era el día de hoy". "Ahora tenemos otros objetivos por delante, por supuesto, con etapas en las que puede haber escenarios muy diferentes, posibles abanicos y mucha acción".

" Pero, personalmente, el día de hoy era mi principal foco de atención. El año pasado, también ganamos en la contrarreloj por equipos pero tuve una mala caída y tuve que abandonar los días siguientes, por lo que no tenía los mejores recuerdos", indicó.

A Van Dijk le "encantan las cronos, especialmente con este equipo". "Esta mañana, Jeroen (Blijlevens), el director del equipo, me ha dicho que podía ser la corredora que cruzara primera la línea de meta. Para mí es un honor que me elijan para vestirlo, puesto que no siento que sea mi maillot, sino del equipo", comentó. EFE