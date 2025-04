Rosanna Zanetti recuerda el secuestro exprés que vivió en Vnezuela

Feliz de estar disfrutando de su vida en España donde ha forjado una familia unida y feliz al lado de David Bisbal y los dos hijos que tienen en común además de Ella -la hija que Bisbal tiene con Elena Tablada-, Rosanna Zanetti también se ha atrevido a vivir la experiencia de 'Universo Calleja' en Egipto al lado de Jesús Calleja. Demostrando que forma un equipo maravilloso con el almeriense en cuanto a la organización del día a día se refiere, la venezolana abrió su corazón hablando sobre un episodio que vivió en Venezuela y que hizo que ella y su familia terminaran emigrando de nuevo.

"Yo trabajaba en tele, las leyes estaban complicadas, sufrí un secuestro exprés, a veces te secuestran al azar, según el coche que lleves, representa un estatus" recordaba Rosanna. "Buscando a mi prima en su casa, abajo, me amenazaron con pistolas y me metieron en el asiento de atrás del coche. Empiezan a registrar el coche, te preguntan a qué te dedicas, a qué se dedica tu familia para ver cuánto pueden pedir por tí. En Venezuela no es legal pagar rescates, pero lo tuvieron que hacer. Eso fue uno de los detonantes para salir de allí" confesaba la modelo sobre uno de los episodios más complicados de su vida.

Por su parte, David también reconocía que Venezuela ya no es el país que era cuando él viajó por primera vez: "Hace más de 8 años que no voy a Venezuela y sinceramente, hasta que no haya un cambio de verdad no siento que vaya a volver". En cuanto a la complicada situación que viven en su casa debido a la enfermedad que sufre su padre, Alzheimer, el almeriense reconocía que ha habido etapas muy duras desde que comenzó el deterioro. "Solamente conoce a mi madre, es durillo, cuando abrazo a mi madre, se enfada conmigo, ya me he acostumbrado, llevamos 15 años en progresión, las primeras veces que no conoce a tu hija, a tí, que se enfrenta contigo, es difícil" reconocía David durante el programa.