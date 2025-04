Kalle Rovanperä (Toyota) culmina su clase maestra y vence en el Rally Islas Canarias

Las Palmas de Gran Canaria (España), 27 abr (EFE).- Kalle Rovanperä (Toyota) culminó un fin de semana sobresaliente para sumar su primera victoria de la temporada, con exhibición en el tramo de bonificación incluida, tras dominar de principio a final el Rally Islas Canarias-Rally de España en el año de su debut como prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC).

El piloto finlandés, que se impuso en el ‘Super Sunday’ y en la ‘Power Stage’ –ambos reportan cinco puntos extras al ganador- y en quince de los dieciocho tramos, no dio opción a ninguno de sus rivales tras una adaptación perfecta a las carreteras canarias y su magnífica comprensión del comportamiento de los neumáticos Hankook en el abrasivo asfalto de la isla de Gran Canaria.

Rovanperä subió este domingo al habitáculo de su Toyota GR Yaris Rally1 con el objetivo de abrochar la victoria e “intentar sumar los máximos puntos posibles”, lo que logró con suficiencia ante un resignado Sébastien Ogier, que se contentó con la plata y concluyó a 53.5 segundos.

“Ha sido un rally increíble. No ha sido el mejor inicio de temporada, pero en este tipo de condiciones hemos brillado. El coche ha sido muy rápido y he disfrutado muchísimo este Rally Islas Canarias-Rally de España”, celebró el ganador al llegar a la meta de ‘Maspalomas 2’.

Ogier, que regresaba al GR Yaris Rally1 después de tres meses de inactividad, cuajó un buen Rally Islas Canarias-Rally de España, siempre a las espaldas de Rovanperä, pero mostrando un gran ritmo en el primer rally completo de asfalto en el calendario del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC).

El francés igualó el tiempo de Adrien Fourmaux en la especial ‘Costa Canaria’, celebrada en el Gran Karting Club de Gran Canaria, y firmó su segundo ‘scratch’ en la repetición de ‘Agüimes-Santa Lucía’ para ser el único piloto en arrebatar a Rovanperä un tramo en carretera –sin contar los tramos espectáculo-, a pesar de señalar que tras tres meses sin competir “es difícil estar tan afilado como siempre”.

Con su tercera plaza en el Rally Islas Canarias-Rally de España, Elfyn Evans amplía su liderato en el Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) a los 43 puntos de ventaja, ahora perseguido por Rovanperä que asciende a la segunda plaza, tras una prueba en la que lamentó haber ido “de menos a más”, pero que consideró “un buen resultado por aumentar el colchón en la clasificación general del WRC”.

Takamoto Katsuta cerró el póker de Toyota Gazoo Racing WRT con una positiva cuarta posición que le permite recuperar sensaciones tras su cero en el Rally de Kenia y que además “es un buen resultado para el equipo” en el campeonato de constructores, donde Toyota pone todavía más tierra de por medio con Hyundai Shell Mobis WRT gracias a una ventaja de 51 puntos.

En la quinta plaza aparece el primero de los Hyundai i20 N Rally 1, manejado por Adrien Fourmaux, que ha apelado a “aprender mucho de un rally complicado para el equipo” y que ha celebrado sarcásticamente haber sido “el ganador de la Copa Hyundai”: “Nos quedaremos con lo positivo y seguiremos hacia adelante”.

A sus espaldas finalizó Ott Tänak, visiblemente enfadado, que aseguró en la meta de ‘Maspalomas 2’ que no han sido capaces de “hacer nuestros deberes” para plantar cara a Toyota Gazoo Racing, que “puso el listón muy alto” en un mal fin de semana de la firma surcoreana, que llegaba al ‘Islas Canarias’ con el objetivo de sumar buenos puntos y luchar por la victoria.

En un lejano séptimo puesto concluyó un frustrado Thierry Neuville, que cuando peleaba por arrebatar la quinta plaza a Fourmaux sufrió un pinchazo en la rueda delantera izquierda a mitad de ‘Agüimes-Santa Lucía 2’ que le hizo perder más de un minuto: “Hemos recibido el aviso en la pantalla y no he entendido nada. Quizás fue en algún corte en una zona sucia, pero no sé qué ha pasado para pinchar”.

“Ha sido un fin de semana horrible, hemos sufrido muchísimo. Algo ha fallado y tenemos que encontrar qué ha sido para volver más fuertes. Hoy tampoco hemos tenido suerte con el pinchazo. Esperábamos más del fin de semana en Canarias”, lamentó el vigente campeón del mundo tras caer a la tercera plaza del Campeonato del Mundo.

Fuera de los puntos tras su salida de carretera en ‘Arucas-Firgas-Teror 2’ acabó Grégoire Munster con su Ford Puma Rally1 en un fin de semana negro para M-Sport Ford WRT, que también vio cómo perdía la baza de Joshua McErlean tras sufrir una salida de carretera después de perder la parte trasera de su coche y golpear una valla en 'Agüimes-Santa Lucía'.

En WRC2, la victoria recayó en manos del francés Yohan Rossel, que suma el segundo triunfo de la temporada, tras contener los intentos del español Alejandro Cachón, capaz de birlarle algunas victorias parciales, mientras que al tercer cajón del podio subió el ruso Nikolay Gryazin, lejos de pelear el primer puesto. EFE

phd/og

(foto)