Ventas de Gucci caen mientras el esfuerzo por revivir la marca fracasa

(Bloomberg) -- Las ventas de Gucci cayeron en el primer trimestre, ya que los esfuerzos por revivir la marca más importante de Kering SA fracasaron de nuevo.

Las ventas retrocedieron en un 25% en términos comparables, según informó el miércoles Kering, con sede en París. Los analistas esperaban una caída del 24%.

Kering, propietaria también de Yves Saint Laurent, Bottega Veneta y Balenciaga, obtiene más del 60% de sus ganancias de Gucci, por lo que la recuperación de la marca en crisis es crucial para el grupo francés. La empresa, controlada por la multimillonaria familia Pinault, contrató el mes pasado a Demna Gvasalia —conocido como Demna— como el próximo diseñador de Gucci.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

Demna pasó una década como director artístico de Balenciaga, supervisando un sólido crecimiento con looks llamativos como las zapatillas Triple S, reconocibles por su tamaño exagerado. Pero Gucci es una marca mucho más grande, y cambiar de diseñador por segunda vez en aproximadamente dos años significa que cualquier cambio de rumbo llevará tiempo.

“Demna forma parte del grupo, y ya está trabajando con los equipos de Gucci”, dijo la directora financiera, Armelle Poulou, en una llamada con la prensa, negándose a confirmar cuándo revelará su colección debut para la marca.

Las acciones de Kering han caído un 50% en el último año, un rendimiento peor que el de sus rivales Richemont, Hermès y LVMH.

Más allá de los problemas internos de Kering, el mercado del lujo en general se encuentra estancado en un periodo de débil crecimiento, provocado en parte por la moderación de las compras de los consumidores chinos. Los aranceles estadounidenses y la escalada de la guerra comercial han ensombrecido aún más las perspectivas del sector.

Kering tiene “capacidad para proteger sus márgenes mediante aumentos de precios” en EE.UU., afirmó Poulou, quien añadió que el grupo sigue analizando los anuncios iniciales sobre los aranceles.

Incluso los grupos de lujo más resilientes, como LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE y Hermès International SCA, han publicado recientemente resultados decepcionantes. En general, las ventas de Kering cayeron un 14% en el primer trimestre.

Nota Original: Gucci Sales Plunge as Kering Label Struggles to Revive Demand

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco Cosas Bloomberg en español está en LinkedIn Conozca nuestro canal de WhatsApp

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.