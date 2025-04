CEO de Vanguard: excepcionalismo estadounidense sigue “absolutamente” vigente

(Bloomberg) -- Las caóticas políticas del presidente Donald Trump están impulsando a algunos inversores a “vender Estados Unidos”, pero el director ejecutivo de Vanguard Group, Salim Ramji, afirma que sigue creyendo en la fortaleza subyacente de la economía estadounidense.

Cuando se le preguntó si el excepcionalismo estadounidense había alcanzado su punto álgido en un próximo episodio de Wall Street Week, de Bloomberg, Ramji respondió: “absolutamente no”.

Esta opinión contrasta cada vez más con el consenso generalizado de que el dominio de las inversiones estadounidenses, que se ha prolongado durante décadas, está llegando a su fin.

El director de asignación de activos de Société Générale SA, Alain Bokobza, quien advirtió en septiembre sobre la debilidad de los activos estadounidenses y reiteró su advertencia en febrero, dijo el martes que la rotación fuera de los activos estadounidenses podría durar años si Trump prosigue con una guerra comercial.

El S&P 500 ha caído alrededor de un 10% en términos de retorno total este año, coqueteando brevemente con un bear market, o mercado bajista, a principios de este mes, cuando las idas y venidas de Trump en materia de aranceles golpearon casi todos los sectores del mercado bursátil. Esa volatilidad ha sacudido el mercado de bonos del Tesoro de EE.UU. y el dólar, erosionando su papel de activos de refugio.

Aunque los inversores han estado vendiendo activos estadounidenses de todo tipo durante las últimas semanas, las políticas comerciales de Trump no marcarán el fin del dominio financiero de la economía estadounidense, según Ramji.

“Sin duda lo estamos viendo en nuestros flujos”, afirmó Ramji, cuya empresa supervisa más de US$10 billones en activos. “Lo vemos en el comportamiento de nuestros clientes y en las creencias de inversión de nuestro propio equipo”.

Los fondos cotizados en bolsa de Vanguard han recibido flujos por casi US$117.000 millones en lo que va de 2025, la mayor cantidad de cualquier emisor de ETF, según datos recopilados por Bloomberg. De esa cantidad, US$99.000 millones han ido a fondos de renta variable y renta fija centrados en el mercado nacional de Vanguard. Aun así, Vanguard sigue predicando la diversificación.

“Los clientes siempre necesitan estar equilibrados”, afirma Ramji. “Llevamos décadas diciendo lo mismo, en términos de la combinación adecuada entre EE.UU. e internacional, la combinación adecuada entre acciones y bonos”.

