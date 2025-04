Acciones y dólar se hunden con independencia de la Fed en riesgo

(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses, los bonos a plazos más largos y el dólar se hundían el lunes, mientras los operadores evaluaban las amenazas del presidente Donald Trump de intentar destituir al titular de la Reserva Federal, Jerome Powell.

El S&P 500 caía más del 1% mientras que el índice del dólar se desplomó hasta el nivel más bajo en 15 meses en la reapertura de Wall Street tras el fin de semana largo. Los bonos del Tesoro operaban en baja, llevando el rendimiento del bono a 10 años cerca del 4,4%. Mientras los inversionistas vendían instrumentos estadounidenses, los activos de refugio subían. El oro alcanzó otro récord, superando los US$3.400 la onza, mientras que el franco suizo lideraba el repunte de otras divisas del Grupo de los 10.

El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, dijo el viernes que Trump está estudiando si puede despedir a Powell. Los comentarios generaron nuevas dudas sobre si la Fed podrá mantener su independencia de larga data, dado que el presidente ha expresado cada vez con más dureza su descontento por la lentitud del banco central a la hora de bajar las tasas de interés.

“Si Powell fuera destituido, la reacción inicial sería una enorme inyección de volatilidad en los mercados financieros y la carrera más dramática hacia la salida de los activos estadounidenses que se pueda posible imaginar”, señaló Michael Brown, estratega sénior de investigación de Pepperstone. “No solo se ve claramente amenazada la independencia de la Fed, sino que la perspectiva de una desdolarización y un alejamiento de la hegemonía estadounidense es cada vez más realista”.

Arremeter contra la Fed corre el riesgo de politizar la política monetaria estadounidense de una manera que los mercados considerarán profundamente inquietante, dijo Christopher Wong, estratega de divisas de Oversea-Chinese Banking Corp.

“Francamente, despedir a Powell es ir demasiado lejos”, dijo Wong. “Si se pone en duda la credibilidad de la Fed, podría erosionar gravemente la confianza en el dólar”.

El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, advirtió contra los esfuerzos por restringir la independencia del banco central. “Existe una unanimidad casi absoluta entre los economistas de que la independencia monetaria de la interferencia política —que la Fed o cualquier banco central pueda hacer el trabajo que tiene que hacer— es realmente importante”, dijo Goolsbee el domingo en el programa Face the Nation de la CBS.

Los expertos jurídicos afirman que un presidente no puede destituir fácilmente al presidente de la Fed, y Powell ya ha declarado anteriormente que no dimitiría si Trump se lo pidiera.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 caía un 1% a las 9:30 am, hora de Nueva York.El Nasdaq 100 caía un 1,3%El Dow Jones Industrial Average caía un 0,7%El índice MSCI World caía un 0,4%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot caía un 0,8%El euro subía un 1% a US$1,1509La libra esterlina subía un 0,7% a US$1,3392.El yen japonés subía un 0,9% a 140,95 por dólar

Criptomonedas

bitcóin subía un 2,5% a US$87.211,57ether subía un 2,4% a US$1.627,24

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzaba cinco puntos básicos hasta el 4,38%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años se mantenía prácticamente sin cambios en el 2,47%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años se mantenía prácticamente sin cambios en el 4,57%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate caía un 2,4% a US$%63,10 el barrilEl oro al contado subía un 2,7% a US$3.417,23 la onza

