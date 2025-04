Economía de EE.UU. perderá miles de millones debido a la ausencia de turistas extranjeros

(Bloomberg) -- La economía estadounidense perderá miles de millones de dólares en ingresos en 2025 debido a la disminución del turismo extranjero y al boicot a los productos estadounidenses, lo que se suma a una creciente lista de obstáculos que mantienen elevado el riesgo de recesión.

Las llegadas de no ciudadanos a EE.UU. en avión cayeron casi un 10% en marzo con respecto al año anterior, según datos publicados el lunes por la Administración de Comercio Internacional. Goldman Sachs Group Inc. estima que, en el peor de los casos, el impacto de la disminución de los viajes y los boicots podría ascender este año al 0,3% del producto interno bruto, lo que equivaldría a casi US$90.000 millones.

El turismo extranjero ha sido un factor positivo para EE.UU. en los últimos años, ya que el fin de las restricciones de la era pandémica provocó un resurgimiento de los viajes internacionales. Pero muchos visitantes potenciales están reconsiderando sus planes de vacaciones en medio de una mayor hostilidad en la frontera, crecientes fricciones geopolíticas y la incertidumbre económica global.

Los viajeros internacionales gastaron la cifra récord de US$254.000 millones en EE.UU. el año pasado, según cifras de la ITA. De cara a 2025, las perspectivas eran positivas: la ITA preveía a principios de marzo que EE.UU. recibiría 77 millones de visitantes este año, apenas por debajo del récord de 2019, antes de alcanzar un nuevo máximo en 2026.

Pero esas estimaciones se publicaron justo antes de que empezaran a aparecer en los titulares historias de duras detenciones en aeropuertos estadounidenses, que involucraban a viajeros de países como Francia y Alemania. Mientras tanto, los canadienses, el mayor grupo de turistas extranjeros en Estados Unidos, están optando por no viajar mientras Trump intensifica los ataques contra la economía y la soberanía del país.

Según un análisis de Bloomberg Intelligence, casi US$20.000 millones en gasto minorista de turistas internacionales en EE.UU. podrían estar en riesgo.

Ya están apareciendo los primeros indicios de una fuerte disminución. Las tarifas aéreas, las tarifas hoteleras y los costos de alquiler de coches cayeron en marzo, según un informe mensual de la Oficina de Estadísticas Laborales sobre precios al consumidor publicado el 10 de abril. Los economistas de Goldman Sachs y HSBC Holdings Plc dijeron que la menor demanda, incluida la de los viajeros extranjeros, probablemente influyó.

Omair Sharif, presidente de Inflation Insights, señaló que la disminución de las tarifas hoteleras se debió a una caída de casi el 11% en el noreste, posiblemente como resultado de que menos canadienses están viajando allí.

“Dado lo que sabemos sobre la caída de los viajes de los canadienses, eso es potencialmente un poco preocupante para esa región”, agregó Sharif.

Traducción editada por Paulina Steffens.

Nota Original: US Economy Is Set to Lose Billions as Foreign Tourists Stay Away

