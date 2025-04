Abraham Mateo nos habla de sus planes de boda y paternidad con Esty CG

Abraham Mateo se dejó ver este viernes en LOS40 Primavera Pop 2025, en el Movistar Arena y allí nos habló de los planes de boda que tiene con su pareja, Esty CG. Después de muchos rumores tras compartir fotografías juntos en redes sociales, el artista y la influencer confirmaban su historia de amor en la Velada del Año III de Ibai Llanos.

"Nosotros tenemos pues esto, la alianza y eso. Quizás en un futuro, de aquí a unos añitos, no mucho..." confesaba el artista cuando le preguntaban por sus planes de boda. Además, desvelaba que "me gustaría ser padre joven, siempre lo he deseado, siempre me lo planteo y ya no me queda mucho, ya tengo 26 años, o sea, ya me tengo que empezar a ponerme las pilas

Abraham comentaba que le gustaría ser padre de varios porque "yo que tengo un hermano, que sé lo que es, me gustaría que mi hijo tuviera un hermano". Sin embargo, comentaba que "Estíbaliz, por ejemplo, es hija única, pero nosotros hemos hablado de que tener un hermano sería la pieza clave".

Para él es súper importante que su futuro hijo tenga un hermano porque "para mí mi hermano lo es todo, es la vida y he aprendido con él, hemos aprendido juntos, se dedica a la música, como yo, y para mí ha sido mi guía en el camino".

Por último, el artista también hablaba de la nueva canción de Leire Martínez tras su salida de La Oreja de Van Gogh y dejaba claro que "a mí me gusta, me gusta la idea, me gusta el proyecto, me gustan las canciones. Siento que cuando una canción es buena, tiene una buena letra, tiene una buena melodía, al final ellas son dos grandes vocalistas y tienen completamente todo mi respeto".