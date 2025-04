“¿Es real?”, operadores en Wall Street estallan de alegría con pausa en aranceles

(Bloomberg) -- Los rumores se extendieron en silencio al principio, y luego estallaron en un rugido cuando llegó la noticia: el presidente Donald Trump puso en pausa la mayor parte de sus aranceles.

“¿Es real?”, se preguntó Jonathan Corpina, socio gerente senior de Meridian Equity Partners. “No podía creer lo que veía. Todo sucedió muy rápido”.

Esa fue la reacción en el parqué de la Bolsa de Nueva York cuando las acciones se dispararon un 7% en cuestión de minutos el miércoles por la tarde, cuando se difundió la noticia de que Trump paralizaba parcialmente los aranceles más altos que afectaron a decenas de socios comerciales de Estados Unidos justo después de medianoche.

“¡Madre mía!”, dijo Jay Woods, estratega jefe global de Freedom Capital Markets, quien lleva 35 años trabajando en el parqué de la Bolsa de Nueva York. “Fue una conmoción total”.

Wall Street había estado prácticamente rogando por el indulto, que durará 90 días. Trump, sin embargo, se había mostrado reacio a apaciguar a los ansiosos operadores, incluso cuando el índice S&P 500 se desplomó tras su anuncio de aranceles el 2 de abril.

Pero el miércoles, mientras las acciones seguían oscilando entre pequeñas ganancias y pérdidas, era hora de que la administración actuara. Trump puso una pausa de 90 días a los gravámenes recíprocos más altos aproximadamente 13 horas después de que entraran en vigor los aranceles a 56 naciones y a la Unión Europea.

“El parqué estalló”, dijo Corpina. “Todo el mundo gritaba: ‘¿Qué pasa?’, ‘¿Qué ha dicho Trump?’, ‘¿Se han detenido los aranceles?’. Todos empezamos a gritarnos unos a otros para ver si era real”.

Pero incluso cuando la noticia golpeó, la inquietud permanece. Los aranceles base del 10% siguen vigentes, y Trump está intensificando su lucha comercial con China.

“La crisis se ha evitado por ahora, pero ¿qué sigue?”, dijo Woods. “Se han hecho toneladas de daño en el mercado de valores y tenemos un largo camino por recorrer para recuperarnos”.

A pesar de toda la esperanza generada por la decisión de Trump de dar un paso atrás ante el precipicio de una catástrofe comercial a gran escala, todavía hay mucha incertidumbre en torno a sus planes. En particular, persiste el riesgo de una guerra comercial directa entre EE.UU. y China, luego que el país asiático impusiera aranceles del 84% a las importaciones estadounidenses en respuesta a los gravámenes de Trump sobre los productos chinos, los cuales posteriormente aumentó al 125%.

“Estamos aliviados, por ahora, pero ya hemos visto esto antes”, dijo Corpina, que también lleva tres décadas en el parqué de la Bolsa de Nueva York y ha sido testigo del estallido de la burbuja de las puntocom, de la crisis financiera mundial de 2008 y de la pandemia de covid-19. “Cualquier cosa podría cambiar en un santiamén en un titular o un tuit”.

Mientras algunos clientes se hacían con las acciones más arriesgadas del mercado, dijo, otros seguían acumulando acciones defensivas que pagaban dividendos porque su escepticismo persistía.

