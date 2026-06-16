Nuevo secretario de la Sieca confía en el potencial de Centroamérica como bloque económico

Ciudad de Guatemala, 16 jun (EFE).- El nuevo secretario general de la Secretaría de Integración Centroamericana (Sieca), Alden Rivera Montes, confía en el potencial de Centroamérica como bloque económico para consolidarse como un mercado importante a nivel mundial con sus 55 millones de habitantes.

En una entrevista con EFE, Rivera Montes considera que se sigue actualmente viendo a Centroamérica en el plano económico como "países independientes" y "no como región" en bloque.

Sin embargo, es "factible" ser identificado como un territorio económico conjunto mediante un "esfuerzo que debe ser relanzado y retomado", para que "recuperemos esa identidad centroamericana", ya que el istmo es una región de 55 millones de consumidores, señala el nuevo secretario general de la Sieca.

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Asimismo, destaca que es un mercado que permite competir a nivel mundial económicamente "con un producto interno bruto en conjunto equivalente al quinto puesto en América".

Rivera Montes, quien inició su período como secretario general en mayo pasado, tiene claro que sus prioridades al frente de la entidad regional durante los próximos cuatro años se centrarán en mejorar los tiempos y los costos del transporte comercial de bienes y productos en el istmo.

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Actualmente, según detalla Montes, de nacionalidad hondureña, se encuentran realizando estudios para determinar la velocidad promedio del transporte de bienes y mercancías por Centroamérica, ya que los últimos datos fiables son obsoletos al ser de hace una década atrás y certificaban una media de 18 o 19 kilómetros por hora.

"Aquí los retos son dos, y únicamente dos, no hay más: reducir los tiempos de espera en los puntos fronterizos y reducir los costos para los importadores y exportadores que hacen comercio en Centroamérica" explica el secretario general.

"Si las filas de contenedores siguen en los puntos fronterizos como se están manifestando en estos momentos, quiere decir que no estamos logrando los propósitos para los cuáles fue creada la Sieca. En el momento que esas filas se vean reducidas, en ese momento la Sieca podrá celebrar y darnos unas palmadas en la espalda", indica.

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Será hasta el segundo semestre del año cuando se tenga una cifra más precisa sobre la velocidad promedio del transporte de bienes y productos en la región centroamericana, pero Rivera Montes recalca que una velocidad de 18 o 19 kilómetros por hora es "bajísima" incluso comparada "con países que tienen mucho menos infraestructura que nosotros" en el istmo.

De igual manera, para optimizar la situación del comercio entre los mismos países centroamericanos, la tecnología es fundamental en opinión del secretario de la Sieca , que espera que el "sector privado aproveche" con más fuerza los instrumentos implementados por la entidad en los últimos años.

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"A finales del mes de junio tenemos programado un gran encuentro entre los ministros de economía y comercio exterior de la región y las gremiales del sector privado para poder hacer una reflexión profunda sobre qué es lo que está pasando en términos de integración, digitalización y facilitación del comercio", comenta Rivera Montes.

El máximo dirigente de la entidad regional recordó la relevancia del mercado centroamericano para los mismos seis países que componen el istmo ante cualquier contingencia a nivel mundial.

"El papel de la Sieca es sumamente importante en este momento de la historia de Centroamérica, en donde estamos viviendo en el contexto internacional una especie de reacomodo de todas las condiciones de carácter económico a nivel global", asevera Rivera Montes.

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"Bajo esas circunstancias, Centroamérica para los centroamericanos es un mercado de una trascendencia enorme", principalmente "frente a todos los shocks externos que estamos recibiendo" como "aranceles, nuevos acuerdos comerciales y tensiones económicas entre las grandes potencias globales", expuso el secretario general.

"Podemos encontrar en Centroamérica un modelo mucho más controlado porque está en manos de los presidentes de Centroamérica", lo que le permite a la región ser resiliente a situaciones globales, de acuerdo al exdiplomático, quien fue embajador de Honduras en México.

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Rivera Montes espera con optimismo que en un futuro, tal y como lo estipulan los principios de los acuerdos regionales del istmo, Centroamérica sea una región sin puntos aduaneros. EFE

(foto) (vídeo)

La Agencia EFE contó con el apoyo de SIECA para la elaboración de este contenido.