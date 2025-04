El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, asegura que apostar al turismo "no es una moda"

San Salvador, 3 abr (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este jueves que apostar al turismo "no es una moda" y destacó que el país centroamericano tiene "hermosas playas" para atraer a turistas y "generar desarrollo".

"Apostarle al turismo no es una moda. Es una necesidad si queremos crecer, al menos para El Salvador. ¿Por qué rechazar lo poco que tenemos para crecer?", dijo durante la inauguración de 13 kilómetros de carretera en la zona oriental del país, en un acto transmitido esta noche en la cadena nacional de radio y televisión.

"No podemos arreglar décadas de abandono en unos cuantos años, pero sí podemos ir avanzando y que ese avance se vaya viendo", apuntó.

Bukele señaló que El Salvador "no es un país productor de petróleo, productor de gas, no somos un país que imprime su propia moneda", "lo que sí tenemos es nuestra gente, nuestras playas, las montañas, nuestra cultura, las pupusas (platillo típico), nuestras olas, es lo que le podemos ofrecer al mundo", apuntó.

"Cada nueva carretera, cada mejora en infraestructura, cada proyecto, cada inversión significa desarrollo, dignidad, significa beneficio para las comunidades, significa empleos directos", manifestó.

Los 13 kilómetros de carretera, cuya inversión asciende a 41 millones de dólares, forman parte de un circuito que conecta 11 turísticas playas de los orientales departamentos de San Miguel y Usulután, en las que también se practica el surf por nacionales y extranjeros.

De acuerdo con el mandatario salvadoreño, esta zona de 11 playas "ha sido declarada como una reserva mundial de surf, solo hay 13 y esta es una de ellas", por la organización internacional Save The Waves Coalition en 2024.

Señaló que una de las razones por las cuales el país centroamericano nunca se desarrolló "era por la inseguridad", y "lo estamos viendo ahora en el crecimiento del turismo, en la apertura de nuevos lugares, en el crecimiento del país".

"Antes, la verdad, ni siquiera nosotros mismos podíamos disfrutar a plenitud de nuestro país y eso no me van a dejar mentir. Casi todo nuestro país estaba secuestrado por las pandillas (...) si no hubiéramos recuperado la seguridad, este país continuaría siendo invivible", dijo.

Las autoridades salvadoreñas atribuyen la bajada en los homicidios durante el Gobierno Bukele a su Plan Control Territorial y a la suspensión de garantías constitucionales mediante el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.

Sin embargo, la cantidad de muertes violentas en el país centroamericano comenzó a descender después de 2015, año que ha sido considerado como el más violento en la historia reciente salvadoreña con 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, y la caída se acentuó en 2019, cuando comenzó la Administración de Bukele.

Sin embargo, la medida de régimen de excepción es polémica, se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas y es señalada de violentar derechos. EFE

