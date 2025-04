El codirector de 'No Other Land' pide en ONU "hacer más" para que Israel "rinda cuentas"

Naciones Unidas, 3 abr (EFE).- El codirector del oscarizado documental palestino 'No Other Land', Basel Adra, intervino este jueves desde la sede de la ONU en Nueva York para pedir que se haga más por que los colonos israelíes "rindan cuentas" por la ocupación en Cisjordania.

"No sé hasta cuándo podremos seguir encarando estos ataques y su brutalidad, ni cuánto vamos a poder continuar en esta tierra (...) Se debe hacer más, hacer cosas más concretas para que los colonos y los ocupantes rindan cuentas", dijo Adra, también protagonista y guionista del documental.

El palestino Basel Adra y el israelí Yuval Abraham son codirectores de 'No Other Land', una historia que registra los crímenes impunes del Ejército israelí sobre las aldeas palestinas de Masafer Yatta, localizadas al sur de Hebrón (Cisjordania), que ven cómo excavadoras acaban con colegios y casas, cómo colonos cortan tuberías de agua y cómo soldados amenazan y disparan a los que tratan de defender su tierra.

En una de las partes del documental incluso se muestra cómo un colono dispara al primo de Adra en presencia de un soldado israelí y el suceso casi le cuesta la vida al familiar del protagonista: "Lo denuncié, entregué un video a la policía y cuando mi primo se recuperó, incluso lo retuvieron y tuvo que pagar una multa para salir de comisaría", narró hoy el documentalista palestino.

"Tras haber ganado el Óscar, tuvimos que volver a nuestra realidad y ver que la situación no hace nada más que empeorar (...) Esto no me permite albergar muchas esperanzas, pero no por ello nos vamos a rendir", aseguró el joven periodista, invitado por el Comité de la ONU para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino.

De hecho, tres semanas después de ganar la estatuilla dorada, otro de los directores del documental, Hamdan Ballal, fue detenido durante casi un día en su aldea de Susiya, "después de que colonos y soldados entraran a su casa, lo golpearan y se burlaran de él delante de su familia", según Adra.

Las autoridades israelíes liberaron a Ballal después de una notable presión por parte de asociaciones internacionales, organizaciones humanitarias y periodistas del mundo.

La Academia de Hollywood, encargada de entregar los Óscar, emitió un comunicado en el que condenaba la represión contra los artistas por su trabajo, y tuvo que disculparse después por no mencionar en el documento al propio Ballal.

"Esto no solo sucede porque sean colonos de ultraderecha que vienen a nuestras comunidades y nos atacan, existe una estrategia política más amplia para sacarnos de nuestra tierra y construir asentamientos ilegales", detalló Adra, quien afirmó que, a pesar de que Masafer Yatta sigue perdiendo aldeas, confía en un futuro en que su hija "pueda vivir con dignidad y sin una potencia ocupante".