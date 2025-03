Alessandro Lequio esquiva con humor las preguntas sobre si ha conocido a la pequeña Anita

Ana Obregón vuelve a acaparar todos los titulares tras asegurar que Alessandro Lequio ya ha visto a la pequeña Anita. Esta revelación ha generado gran expectación, ya que el colaborador de televisión ha mantenido absoluto silencio sobre el tema desde que la niña llegó a sus vidas.

A pesar de que Anita lleva la sangre de su hijo, Aless Lequio, el aristócrata italiano ha dejado claro en anteriores ocasiones que no la considera su nieta, sino simplemente la hija de su exmujer. Este distanciamiento ha sido evidente en sus declaraciones, o mejor dicho, en su falta de ellas.

El equipo de Europa press ha podido preguntarle sobre este asunto y su reacción no ha pasado desapercibida. Entre risas y con un tono irónico, Lequio se ha limitado a responder: "Nada, yo ya me descojono", sin dar una confirmación directa sobre si ha conocido o no a la niña.

El colaborador de televisión mantiene su habitual hermetismo, afirmando que no hará declaraciones sobre el tema. Cuando se le ha preguntado específicamente si había visto personalmente a Anita, su respuesta ha sido ambigua, prefiriendo esquivar la situación y mostrándose incómodo ante la insistencia de la prensa.

Finalmente, su intervención ha terminado con un escueto: "Hasta luego. Adiós", dejando en el aire la incertidumbre sobre su relación con la pequeña y reforzando la imagen de un distanciamiento que parece no tener vuelta atrás.