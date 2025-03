El belga Jan Vertonghen se retirará al final de la temporada, a los 38 años

Bruselas, 25 mar (EFE).- El exinternacional belga y capitán del Anderlecht Jan Vertonghen, a punto de cumplir 38 años, anuncio este martes que colgará las botas al término de la presente temporada.

"Estas últimas semanas me ha quedado claro que se trataba de mis últimos partidos. Sin duda, no es una decisión fácil de tomar, pero es la correcta. He notado que cada vez me resulta más difícil estar en forma físicamente para los entrenamientos y los partidos, y rendir como el jugador que quiero ser", declaró el jugador en comunicado difundido por el club.

El excentral de Ajax, Tottenham y Benfica, quien pasó a profesionales a los 18 años y con 157 partidos como internacional es el belga que más veces ha lucido la camiseta de los Diablos Rojos, añadió que la decisión no es "solo de cara a los aficionados y a los demás jugadores", sino que también la toma por sí mismo.

Afectado por las lesiones, Vertonghen sólo ha podido participar en cuatro encuentros esta temporada, pero espera poder jugar la fase final de "play-off" para despedirse en el terreno de juego.

Vertonghen acumula en su palmarés dos títulos de liga (2011 y 2012) y uno de copa en Países Bajos (2010), un título de subcampeón de la "premier" inglesa (2017), una final de Liga de Campeones (2019) y una copa de Portugal (2021), además de un bronce en el Mundial de Rusia de 2018. EFE