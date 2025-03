Trump anunciará planes de Hyundai de invertir US$20.000M en EE.UU.

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump anunciará los planes de Hyundai Motor Co. de invertir US$20.000 millones en Estados Unidos luego de que el fabricante de automóviles surcoreano se dispusiera a aumentar la producción en suelo estadounidense y evitar sus amenazas arancelarias, según una persona familiarizada con el asunto.

Las inversiones se darán a conocer en un evento en la Casa Blanca a las 2 p.m., hora de Washington, con Trump y el gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, dijo la persona, hablando bajo condición de anonimato.

Parte de la inversión se destinará a la construcción de una fábrica en Luisiana para producir acero para vehículos eléctricos fabricados en Estados Unidos. Se espera que la planta emplee a unos 1.500 trabajadores, según la persona. Los planes de Hyundai para construir un llamado horno de arco eléctrico en EE.UU. han sido ampliamente discutidos en el mercado nacional del acero desde principios de año.

Hyundai es la última empresa extranjera en anunciar planes para aumentar la producción en EE.UU. mientras Trump intensifica una guerra comercial destinada a obligar a los fabricantes a crear más puestos de trabajo en EE. UU. El presidente ya ha establecido aranceles sobre el acero y el aluminio, y está a punto de anunciar impuestos de importación aún más amplios el 2 de abril. En esa fecha, se espera que la administración revele aranceles recíprocos que afectarán a otras naciones con gravámenes equivalentes a las barreras que imponen a los productos estadounidenses.

Los funcionarios de Trump han reconocido públicamente en los últimos días que la lista de países objetivo puede no ser universal, pero aún no está claro a qué naciones se dirigirán. Corea del Sur es una de las naciones que Trump califica como abusadora comercial.

Se espera que los aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio incentiven a los fabricantes de acero extranjeros a construir fábricas dentro de las fronteras estadounidenses y den un impulso a corto plazo a los beneficios de los productores nacionales, pero existe una preocupación generalizada de que la débil demanda, la inflación en curso y los elevados costos de los préstamos actúen como fuertes vientos en contra de la industria.

El presidente también se ha comprometido a imponer el 2 de abril aranceles sectoriales a industrias clave, como la automotriz, los semiconductores y los medicamentos, pero esos planes siguen sin estar claros y no está previsto que se lancen al mismo tiempo que los aranceles recíprocos, según los funcionarios.

-Traducción editada por Paulina Steffens.

