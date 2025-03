Modric: "El partido era feo porque el Atlético se metió atrás"

El centrocampista del Real Madrid Luka Modric calificó de "feo" el partido que sirvió el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones a los blancos "porque el Atlético se metió atrás" después de marcar en el primer minuto, al tiempo que elogió la "épica" de su equipo para aguantar y sellar la clasificación en los penaltis.

"Un partido duro, ese primer gol en el minuto uno nos condicionó el partido. Supimos reaccionar y estuvimos bien. El partido era feo porque el Atlético se puso atrás, esperando contras, y no fue fácil encontrar huecos", dijo en zona mixta en el Metropolitano.

El jugador croata se refirió al penalti de Julián Álvarez en la tanda que no valió porque los árbitros vieron dos golpes al balón y valoró al Madrid como una "máquina de superación". "Ganamos que es increíble. No he visto esta jugada, me parece mala suerte. Es fútbol, mala suerte para Julián. Nosotros, contentos de pasar, otra vez la épica de este equipo, es una máquina de superación, me quedo sin palabras", apuntó.

"A lo mejor con este gol intentaron esperar más. Si no meten el gol quizá presionaban más. El partido era feo, ellos estaban solo atrás esperando. No había muchos huecos. Hemos controlado el partido. Podemos estar contentos de cómo nos reponemos, no es fácil empezar el partido perdiendo 1-0", añadió.

Por otro lado, Modric apuntó que el Madrid está "en buen nivel" y sin duda sale "reforzado" con el "trabajado" billete a cuartos de final. "Estamos en buen nivel, seguro, ganando así sales reforzado. Hay algunos partidos donde no hay espacios para brillar y tiene que ser un partido trabajado", terminó.