El presidente de Chile llega a Lima para la investidura de Keiko Fujimori

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Lima, 27 jul (EFE).- El mandatario de Chile, José Antonio Kast, arribó a Lima este lunes para participar el martes en la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, junto a otros gobernantes de la región invitados por la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Kast fue recibido por el ministro de Defensa, Amadeo Flores, en el Grupo Aéreo N°8, el aeropuerto militar aledaño a Lima, donde se desplegó a una escolta para rendir honores a los altos dignatarios que llegaron al país durante toda la jornada.

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El mandatario chileno acompañado de su esposa María Pía Adriasola es esperado igualmente en el Palacio de Gobierno, ubicado en el centro histórico de Lima, donde el presidente interino, José María Balcázar, ofrece una cena oficial a los gobernantes que llegaron a Perú para participar en los actos oficiales de la transmisión de mando.

El pasado 10 de julio, Kast sostuvo una videollamada con Keiko Fujimori para dialogar sobre materia migratoria y la necesidad de fortalecer la coordinación para combatir el crimen organizado transnacional.

Según comunicó la Presidencia chilena en esa fecha, Kast felicitó a Fujimori por su triunfo electoral, en el que la líder del partido de derecha Fuerza Popular obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, al recibir 9.223.396 papeletas; frente al 49,865 % de Roberto Sánchez, que acumuló 9.173.755 apoyos.

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Durante el contacto, en el que también estuvo presente el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, los líderes reafirmaron el compromiso de ambos países para continuar fortaleciendo su relación de amistad, profundizando la cooperación bilateral y promoviendo el intercambio comercial.

En la conversación, coincidieron en la importancia de retomar y revitalizar la Alianza del Pacífico, instancia de la que ambos Estados son miembros de pleno derecho y que perfilan como un mecanismo clave para impulsar la integración económica y comercial de cara una proyección conjunta hacia los mercados de Asia-Pacífico.

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Los desafíos en materia migratoria y la necesidad de fortalecer la coordinación regional para combatir al crimen organizado transnacional también fueron parte de los asuntos tratados en el intercambio, además del narcotráfico y otras amenazas que afectan a ambos países.

Kast ha planteado en múltiples intervenciones públicas la necesidad de abrir un corredor humanitario para los migrantes irregulares, con el apoyo de los países vecinos, como una eventual salida a la crisis migratoria y de seguridad.

Sin embargo, el Gobierno peruano ha trasladado sus reparos a la propuesta original de Kast por los riesgos de seguridad, falta de garantías de continuidad del tránsito de los inmigrantes y la posibilidad de que terminen asentándose en su territorio.

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Asistirán también a la investidura de Fujimori el rey de España, Felipe VI, y otros líderes de la región como el presidente Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Paraguay, Santiago Peña; de Panamá, José Raúl Mulino; de Uruguay, Yamandú Orsi, y de Ecuador, Daniel Noboa. EFE

(foto)