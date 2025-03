Mónica Pont rompe su silencio: de su relación con Javier Moro, a su conflicto familiar con su hermana

Después de seis años viviendo en México en los que no ha dejado de trabajar como actriz protagonizando varias series de éxito, Mónica Pont ha tenido un inicio de 2025 controvertido. La catalana ha vuelto a España para estar más cerca de su hijo Javier Sagrera (21), y lo último que podía imaginar es que su regreso sería tan polémico.

Y es que días después de salir a la luz que estaría manteniendo una discreta pero sólida historia de amor con el empresario Javier Moro, presidente de las prestigiosas bodegas Emilio Moro, su hermana acudía al plató de 'Y ahora Sonsoles' para denunciar la delicada situación que atraviesa su madre y acusar a la artista de haberles negado ayuda.

Eva Pont relataba que su progenitora está gravemente enferma e ingresada en una residencia de ancianos, y ella en una situación económica precaria y con un menor a su cargo. De ahí que pidiese dinero a Mónica para poder costear los gastos de mantenimiento de su madre, a lo que la actriz se habría negado, desentiéndose de su familia en este momento tan complicado.

Acusaciones que la catalana niega, por las que valora tomar medidas lelages contra su hermana, y tras las que ha reaparecido este lunes en un homenaje al diseñador Petro Valverde en Madrid.

En primer lugar se ha pronunciado -como actriz y presentadora que es- sobre la nueva faceta de Terelu Campos de protagonista de una comedia teatral, asegurando que "hoy en día la gente es más polifacética, se lanzan con todo, y puedes hacer teatro y presentar un programa". "De hecho yo estoy preparando una función de teatro" adelanta.

Todavía acostumbrándose a su nueva vida en Madrid, Mónica confiesa que está "muy feliz", aunque su alegría se ha visto enturbiada por el reciente fallecimiento de su perrita Donita. "Ando un poco tristilla, no estoy en mis mejores momentos ahora" reconoce, evitando confirmar si también ha influido en su tristeza la polémica familiar en la que se ha visto inmersa: "Yo de mi vida privada no hablo, he venido aquí a hablar. De Petro Valverde, del premio y de esas cosas. Es respetable tu pregunta y respeta mi respuesta. Tú estás haciendo tu trabajo y yo hago el mío" ha zanjado esquiva..

De ahí que tampoco haya querido confirmar su ilusión con el empresario bodeguero Javier Moro, volviendo a hablar de la muerte de su mascota y de lo tocada anímicamente que le ha dejado. "No sabéis lo que ha sido. Era un perro increíble y es como si se hubiera muerto una hija. Hay gente que no lo puede entender porque no tiene perros. La verdad es que no estoy en mi mejor momento, tengo que pasar el duelo. Estoy con mi corazón, con mi pena, con mi luto" explica emocionada.

"Ya cometí en su día el horror y el error de hablar de, en algún momento, de mi vida privada, y ya no quiero. ¿Sabes? Para eso me fui hace seis años, para romper con todo esto y para volver a partir de cero, volver a trabajar, y ahí está. O sea, en mi currículum está todo lo que he hecho en México y vuelvo aquí, volveré a trabajar en lo mío, que es la actuación, y no me desviaré. ¡No me desviaréis!" ha sentenciado tajante, dejando claro que jamás volverá a hablar de su vida privada.