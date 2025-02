Paul Simon deja su retiro y regresa a los escenarios con una gira por Norteamérica

Los Ángeles (EE.UU.), 18 feb (EFE).- El cantante estadounidense Paul Simon anunció que saldría del retiro de los escenarios que comenzó en 2018 para embarcarse en una gira por Norteamérica titulada 'A Quiet Celebration', informó en su cuenta de Instagram.

El miembro del dúo Simon and Garfunkel visitará 20 ciudades en 55 fechas, y comenzará su recorrido el 4 de abril en Nueva Orleans y terminará sus actuaciones el 3 de agosto en Seattle.

Simon también visitará recintos íntimos como el Disney Hall de Los Ángeles, el Symphony Center de Chicago o el Beacon Theater de Nueva York, por mencionar algunos.

El cantante, de 83 años, anunció su retiro en 2018 después de que perdiera la mayor parte de la audición de su oído izquierdo años atrás, lo que hizo que el músico temiera nunca más volver a retomar los actos en vivo.

De acuerdo con la revista The Rolling Stone, Simon ha creado una nueva configuración de monitores auditivos que han hecho posible su regreso a los escenarios en colaboración con la Stanford Initiative to Cure Hearing Loss.

En un comunicado obtenido por medios especializados, se explica que su gira estará impulsada por su último disco 'Seven Psalms', que le otorgó el Grammy en 2023 a mejor álbum folk, pero también incluirá temas de su carrera como solista, así como de la etapa que compartió junto a Art Garfunkel, con quien se hizo famoso por temas como 'The Sounds of Silence' o 'Mrs. Robinson'.