Simeone: "Todos opinamos, pero es muy difícil estar en el lugar de los árbitros"

Majadahonda (Madrid), 3 feb (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, recordó este lunes que, "históricamente, siempre los árbitros han estado en el foco", pero remarcó que es "muy difícil estar en el lugar de ellos", al tiempo que expresó que "no hay otro pensamiento" para su equipo que el duelo de este martes con el Getafe en los cuartos de final de la Copa del Rey.

"Históricamente, siempre los árbitros han estado en el foco. Es un lugar donde todos opinamos, pero es muy difícil estar en el lugar de ellos. Es muy difícil tomar la decisión que tiene que tomar a tanta velocidad de ejecución. Hoy tienen el VAR que puede favorecer y ayudarnos a todos a que sea todo mucho mejor. Y yo creo absolutamente en eso", declaró.

Hay más polémicas alrededor de los colegiados. Una es cuándo deben ir a revisar en el VAR. "Esta situación es compleja. Cuando te la explican, no terminan siendo clarísima, porque si va hacia el arco, si no va hacia el arco, hay predisposición a tocarla (con la mano), no hay predisposición...", afirmó el técnico durante la rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en el Centro Deportivo del Atlético de Madrid en Majadahonda.

"En la Eurocopa, en los cuartos de final con Alemania, vimos una pelota que iba para el arco, le pega en la mano y dijeron que no influía en la jugada cuando la pelota iba para el marco. Lo explicaba Cucurella (que fue quien hizo la mano, con la selección española): 'cuando vi la mano me quería matar'. Pero bueno... Interpretaciones", añadió.

"No" le ha hecho "falta" al técnico aislar a sus futbolistas del ruido por el derbi del próximo sábado contra el Real Madrid para centrarse en el encuentro de la Copa del Rey de este martes contra el Getafe.

"Vivimos del partido a partido, del día a día y no hay otro pensamiento que el partido de este martes", advirtió Simeone.

Tampoco reveló si incluirá rotaciones, sólo dijo que formará el once "con la seguridad de interpretar quienes entienda que pueden estar en la mejor predisposición para poder llevar adelante el partido y no pensar en otra cosa que en el Getafe", según explicó el entrenador argentino.

Y fue preguntado en concreto por José María Giménez, suplente los últimos tres choques. "Tiene una linda competencia interna. Es claro que necesitamos verlos de la mejor manera y, a partir de verlos de la mejor manera, obviamente después, en consecuencia, jugarán o no jugarán. Nosotros necesitamos verlos bien y cuando los veamos bien jugarán", expuso Simeone, que ya dispone de Javi Galán para el duelo ante el Getafe.

José Bordalás, su homólogo en el Getafe, daba pocas opciones al equipo azulón en el Metropolitano. "Seguramente competirán como han competido siempre. El perfil del entrenador y del equipo es muy claro. Los partidos últimos que ha competido, ya sea con la Real Sociedad, el Barcelona o el Sevilla, hablan de una grandísima intensidad de juego, una buena agresividad para recuperar la pelota y ganar la segunda pelota que tanto le hace bien. Ellos saben a qué juegan y, cuando un equipo sabe a qué juega, siempre es peligroso", dijo.

"Todos tenemos el objetivo de llegar a la final los que competimos en la Copa del Rey y no me imagino otra cosa que intentar llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño al Getafe para continuar en esta competición", explicó. EFE