Previa del Anadolu Efes - Real Madrid

El Real Madrid arrancará este martes (18.30 horas) ante el Anadolu Efes turco una nueva doble jornada semanal en la Fase Regular de la Euroliga 2024-2024, dos partidos que tendrá que disputar a domicilio en Estambul y que se presentan claves para ir afinando sus ambiciones reales en la competición antes de un parón para la disputa de la Copa del Rey.

El conjunto madridista vio frenada su progresión el pasado viernes en el torneo continental en su visita a un rival directo como el AS Monaco. La ajustada derrota por 77-73 no sólo impidió que se pudiese situar en el 'Top 4' sino que le sacó del 'Top 6' de una liga regular que está muy apretada e igualada.

De hecho, el actual subcampeón de Europa sigue a un triunfo de la cuarta plaza, ahora en poder del Paris Basketball francés, y de meterse entre los seis primeros, pero tampoco puede relajarse porque por detrás siguen cerca varios rivales, entre ellos un Efes ante el que no debe fallar para alejarle más y para no arriesgarse a quedarse fuera del 'Top 10' antes de repetir visita a Estambul el jueves, en este caso ante el potente Fenerbahce de Sarunas Jasikevicius

Por ello, el equipo de Chus Mateo llega algo obligado a no tropezar de nuevo a domicilio, donde parecía haber cogido una mejor línea ante la Salle Gaston Medicin. El doble campeón de Europa está por detrás en la clasificación, a dos triunfos, pero ya fue capaz de batirle con cierta claridad (64-74) en Madrid y en el nuevo Basketball Development Center siempre suele dar su mejor medida y ya su último visitante, el Emporio EA7 Armani Milán italiano lo sufrió con una histórica derrota (110-66).

El Efes no está tampoco sólido esta temporada y su irregularidad le puede abocar a otra temprana eliminación como las dos anteriores temporadas. Al Real Madrid le recibirá después de haber perdido seis de sus siete últimos partidos, una mala racha que llegó después de haber amagado con resurgir con tres triunfos seguidos, todos ellos al calor de su siempre apasionado público y curiosamente con Tomislav Mijatovic en el banquillo y no con un Luca Banchi que cogió al equipo en enero y que suma cuatro derrotas en cinco choques.

El equipo madrileño se rehizo a la derrota en el Principado con un trabajado triunfo en la Liga Endesa ante el Joventut (86-73), partido que trajo el estreno del base estadounidense Dennis Smith Jr aprovechando la baja de Facundo Campazzo por su paternidad. El argentino retornará para la visita a Estambul donde podría no tener un siempre bonito duelo con Shane Larkin, que no jugó el fin de semana por un problema en el pie y que no está a su nivel de antaño.

El otro fichaje madridista, el angoleño Bruno Fernando, ya tuvo minutos ante el AS Monaco y el Joventut y que seguirá con su acoplamiento para dar más fuerza a un juego interior donde los de Chus Mateo parecen superiores y donde habrá reencuentro con el pívot francés Vincent Poirier. Serge Ibaka y Gaby Deck serán bajas y el técnico madrileño que tendrá que decidir quién se queda fuera de su 'roster' para un partido entre dos equipos que apuestan por un baloncesto ofensivo que en el caso del Real Madrid se atascó un tanto el pasado viernes.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ANADOLU EFES: Thompson, Beaubois, Bryant, Osmani y Poirier --posible quinteto inicial-- Willis, Dozier Jr, Smits, Nwora, Oturu, Yilmaz y Larkin.

REAL MADRID: Campazzo, Musa, Hezonja, Garuba y Tavares --posible quinteto inicial-- Feliz, Llull, Abalde, Fernando, Smith Jr, Rathan-Mayes, González y Ndiaye.

--ÁRBITROS: Hordov, Vilius y Boubert.

--PABELLÓN: Basketball Development Center.

--HORA: 18.30/Movistar+ Plus.